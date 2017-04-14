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Валерий Рейнгольд: Дзюба оскорбил десятки поколений спартаковцев
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал интервью нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы о "болеющих за "Спартак" сектантах".
- О словах Дзюбы про болельщиков:
Парень получил футбольное образование в "Спартаке", прошёл детско-юношескую школу, его футбол именно в "Спартаке" более-менее научили играть, и он говорит такие вещи про родную команду... безумие какое-то! Что тут скажешь... Обнаглел до предела. Вот такие вот сегодня молодые люди. Я могу назвать Дзюбу только хамом, по-другому никак.
Он оскорбил не только "Спартак", как общество, но и десятки поколений, которых уже нет. Людей, которые отдавали за клуб своё здоровье. Он оскорбил в том числе и меня, получается, что он просто плюнул мне в лицо. Какое он имеет право? Говори своё мнение о футболе, высказывайся об игре, но какие сектанты, с ума что ли сошёл?!
Я в жизни себе не позволю оскорбить представителей ЦСКА, "Зенита", "Динамо". С некоторыми из них мы являемся друзьями и приятелями, вспоминаем былые годы. А что говорит Дзюба... Это же безумие! Он сказал, что "некоторые болельщики - сектанты". Так назови имена, фамилии, объясни, что это за сектанты и кто эти люди. Дзюба плюнул в лицо этим выражением не только мне, но и Дасаеву, Ярцеву, Ловчеву, Гаврилову и так далее. Какие сектанты?! С ума сошёл?! Хам высшей категории, что тут сказать.
- О словах Дзюбы про судейство в матчах "Зенита" и "Спартака":
Советую господину Дзюбе играть в футбол, а разговоры оставить журналистам, экспертам и так далее. Вам можно говорить о футболе, мне можно как человеку, который как ветеран игры сидит и наблюдает за происходящим. А о чём вообще говорит Дзюба? Ты лучше расскажи, почему вы в футбол не играете, а пешком по полю ходите. Объясни, почему так много критики в адрес футболистов. Думаешь, народ ничего в футболе не понимает? Да всё он понимает. И люди видят, что деньги, которые ты зарабатываешь, ты зарабатываешь ходя пешком по полю.
Ты говори, что хочешь, но оскорблять людей не нужно. Я никого не оскорбляю, например. Я говорю о футболе, и когда я вижу, что господин Дзюба вместо того, чтобы отдаваться игре, открываться под мяч и так далее, идёт пешком по полю, почему я не могу об этом сказать?! Посмотри, что творит Криштиану Роналду в составе мадридского "Реала", у которого денег 20-30 мешков. Он уже сделал себя, своё имя, и от него разговоры принимаются. А ты что творишь?! Дело не в том, за кого он играет: "Зенит", "Терек", "Спартак". Твоя работа заключается в том числе и в том, чтобы делать болельщиков счастливыми, а не хамить и не обзывать воспитавшее тебя общество сектантами.
- О словах Дзюбы про болельщиков:
Парень получил футбольное образование в "Спартаке", прошёл детско-юношескую школу, его футбол именно в "Спартаке" более-менее научили играть, и он говорит такие вещи про родную команду... безумие какое-то! Что тут скажешь... Обнаглел до предела. Вот такие вот сегодня молодые люди. Я могу назвать Дзюбу только хамом, по-другому никак.
Он оскорбил не только "Спартак", как общество, но и десятки поколений, которых уже нет. Людей, которые отдавали за клуб своё здоровье. Он оскорбил в том числе и меня, получается, что он просто плюнул мне в лицо. Какое он имеет право? Говори своё мнение о футболе, высказывайся об игре, но какие сектанты, с ума что ли сошёл?!
Я в жизни себе не позволю оскорбить представителей ЦСКА, "Зенита", "Динамо". С некоторыми из них мы являемся друзьями и приятелями, вспоминаем былые годы. А что говорит Дзюба... Это же безумие! Он сказал, что "некоторые болельщики - сектанты". Так назови имена, фамилии, объясни, что это за сектанты и кто эти люди. Дзюба плюнул в лицо этим выражением не только мне, но и Дасаеву, Ярцеву, Ловчеву, Гаврилову и так далее. Какие сектанты?! С ума сошёл?! Хам высшей категории, что тут сказать.
- О словах Дзюбы про судейство в матчах "Зенита" и "Спартака":
Советую господину Дзюбе играть в футбол, а разговоры оставить журналистам, экспертам и так далее. Вам можно говорить о футболе, мне можно как человеку, который как ветеран игры сидит и наблюдает за происходящим. А о чём вообще говорит Дзюба? Ты лучше расскажи, почему вы в футбол не играете, а пешком по полю ходите. Объясни, почему так много критики в адрес футболистов. Думаешь, народ ничего в футболе не понимает? Да всё он понимает. И люди видят, что деньги, которые ты зарабатываешь, ты зарабатываешь ходя пешком по полю.
Ты говори, что хочешь, но оскорблять людей не нужно. Я никого не оскорбляю, например. Я говорю о футболе, и когда я вижу, что господин Дзюба вместо того, чтобы отдаваться игре, открываться под мяч и так далее, идёт пешком по полю, почему я не могу об этом сказать?! Посмотри, что творит Криштиану Роналду в составе мадридского "Реала", у которого денег 20-30 мешков. Он уже сделал себя, своё имя, и от него разговоры принимаются. А ты что творишь?! Дело не в том, за кого он играет: "Зенит", "Терек", "Спартак". Твоя работа заключается в том числе и в том, чтобы делать болельщиков счастливыми, а не хамить и не обзывать воспитавшее тебя общество сектантами.
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