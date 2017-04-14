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Валерий Рейнгольд: Дзюба оскорбил десятки поколений спартаковцев

Валерий Рейнгольд: Дзюба оскорбил десятки поколений спартаковцев Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал интервью нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы о "болеющих за "Спартак" сектантах".

- О словах Дзюбы про болельщиков:

Парень получил футбольное образование в "Спартаке", прошёл детско-юношескую школу, его футбол именно в "Спартаке" более-менее научили играть, и он говорит такие вещи про родную команду... безумие какое-то! Что тут скажешь... Обнаглел до предела. Вот такие вот сегодня молодые люди. Я могу назвать Дзюбу только хамом, по-другому никак.

Он оскорбил не только "Спартак", как общество, но и десятки поколений, которых уже нет. Людей, которые отдавали за клуб своё здоровье. Он оскорбил в том числе и меня, получается, что он просто плюнул мне в лицо. Какое он имеет право? Говори своё мнение о футболе, высказывайся об игре, но какие сектанты, с ума что ли сошёл?!

Я в жизни себе не позволю оскорбить представителей ЦСКА, "Зенита", "Динамо". С некоторыми из них мы являемся друзьями и приятелями, вспоминаем былые годы. А что говорит Дзюба... Это же безумие! Он сказал, что "некоторые болельщики - сектанты". Так назови имена, фамилии, объясни, что это за сектанты и кто эти люди. Дзюба плюнул в лицо этим выражением не только мне, но и Дасаеву, Ярцеву, Ловчеву, Гаврилову и так далее. Какие сектанты?! С ума сошёл?! Хам высшей категории, что тут сказать.

- О словах Дзюбы про судейство в матчах "Зенита" и "Спартака":

Советую господину Дзюбе играть в футбол, а разговоры оставить журналистам, экспертам и так далее. Вам можно говорить о футболе, мне можно как человеку, который как ветеран игры сидит и наблюдает за происходящим. А о чём вообще говорит Дзюба? Ты лучше расскажи, почему вы в футбол не играете, а пешком по полю ходите. Объясни, почему так много критики в адрес футболистов. Думаешь, народ ничего в футболе не понимает? Да всё он понимает. И люди видят, что деньги, которые ты зарабатываешь, ты зарабатываешь ходя пешком по полю.

Ты говори, что хочешь, но оскорблять людей не нужно. Я никого не оскорбляю, например. Я говорю о футболе, и когда я вижу, что господин Дзюба вместо того, чтобы отдаваться игре, открываться под мяч и так далее, идёт пешком по полю, почему я не могу об этом сказать?! Посмотри, что творит Криштиану Роналду в составе мадридского "Реала", у которого денег 20-30 мешков. Он уже сделал себя, своё имя, и от него разговоры принимаются. А ты что творишь?! Дело не в том, за кого он играет: "Зенит", "Терек", "Спартак". Твоя работа заключается в том числе и в том, чтобы делать болельщиков счастливыми, а не хамить и не обзывать воспитавшее тебя общество сектантами.
Теги: Рейнгольд Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 16:52
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19
(12)
№19 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Рейнгольд - стопудовый сектант, жидомасон носатый!)
Регистрация: 24.04.2009
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
это он до того самого Спартака подсчитал?

laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№17 Написал: zzzz (Сегодня, 17:46) #
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online

Бери больше - всех Рейннгольдов он унизил, даже ещё не родившихся!
Регистрация: 15.03.2017
№16 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:41) #
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online

Цитата: Gypsy
Это не наша любимая тема.


Не ваша. ТВОЯ!

Цитата: Gypsy
Говорят


Я не знаю, кто там и что говорит, но что "про жопы" твоя любимая тема - это всем давно известно.
Регистрация: 26.01.2007
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Зачем вообще обращать внимания на шлюбу? Он давно всем всё доказал. Не человек, не футболист, а кусок говна. Хватит его уже обсуждать, его надо обходить стороной.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот это - речь! smile
Регистрация: 2.08.2013
№13 Написал: fits (Сегодня, 17:36) #
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А неужели Рейнгольд знает всех без исключения болельщиков?
Так у него в голове суперкомп, однако...
Регистрация: 6.10.2016
№12 Написал: Gypsy (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
ты, как обычно, на любимой теме?

Это не наша любимая тема. Это ваша любимая тема. Говорят, после получения очередного письма от Авена, руководство ЦКГ собирается в круг, жрет водку и повторяет одну фразу, больше подходящую для гей-парада.... "У меня такая жопа!"
И нервно поглядывает на пальцы


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№11 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:27) #
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  •  (5)
online

Цитата: Gypsy
в жопу


Илюша, ты, как обычно, на любимой теме?
Регистрация: 26.01.2007
№10 Написал: zzzz (Сегодня, 17:26) #
  • -1
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online

Правильно дед говорит!
Да что себе этот Дзюба возомнил? rage Поливать и мазать всех дерьмом может только этот старый маразматик, ну и ещё пара таких же из этого же КБ движения.
Регистрация: 15.03.2017
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:24) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: coban
До того самого сотни поколений


И до сотни не дотянет. Поколение - 25 лет...
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: coban сегодня (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Десятки поколений - это он до того самого Спартака подсчитал?

До того самого сотни поколений.,а Дзюба оскорбил миллионы лет эволюции человека.))


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№7 Написал: Valeri Aseev СПБ (Сегодня, 17:12) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Рейнгольд был недонападающий,что ему оскорбляться.Дзюба хоть и полено,но старый был тупой чурбан.Голова с ногами не дружила.Походу и сейчас ничего не изменилось.


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Самое мерзкое,когда человек уподобляется скотине)))
Регистрация: 30.10.2016
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:06) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
как я рад что это инородный гнойник под названием шлюба (считающий себя Спартаковцем) удалили из Спартака..

передасту передастая команда и передастые болельщики(не сектанты)..они нашли друг друга
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:01) #
  • +3
  •  (11)
online

Десятки поколений - это он до того самого Спартака подсчитал?
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: Gypsy (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Полено воет - ветер носит. Какое мне например дело до бредней болотного древоссика?

Цитата: Colambous
Давай,давай заводи бомжей

Ща им кривой стартер в жопу вставит - не заведет, так хоть кишки намотает

Цитата: strihnin
первый признак сектанта - отрицать, что он сектант!

Ты сектант?


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№3 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
первый признак сектанта - отрицать, что он сектант!


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№2 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 16:58) #
  • -3
  •  (11)
online

Давай,давай заводи бомжей-порвут твоих свинорылых.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:56) #
  • +4
  •  (16)

Попал значит.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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