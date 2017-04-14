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"Аталанта" согласилась продать "Роме" Франка Кесси

"Аталанта" ответила согласием на запрос "Ромы" о приобретении полузащитника Франка Кесси, передает Corriere dello Sport.

Сообщается, что сумма трансфера составит 28 миллионов евро. Также в команду из Бергамо на правах аренды переберутся два футболиста молодёжного состава "волков".
Теги: Аталанта Рома Трансферы
Сегодня, 17:20
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