"Аталанта" согласилась продать "Роме" Франка Кесси

"Аталанта" ответила согласием на запрос "Ромы" о приобретении полузащитника Франка Кесси, передает Corriere dello Sport.Сообщается, что сумма трансфера составит 28 миллионов евро. Также в команду из Бергамо на правах аренды переберутся два футболиста молодёжного состава "волков".