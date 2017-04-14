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Артем Дзюба: скоро битва! (фото)

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме назвал битвой предстоящий матч 23-го тура чемпионата России против "Спартака".

Напомним, ранее Дзюба выступал за красно-белых.

Артем Дзюба: скоро битва! (фото)
Теги: Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 22:04
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7
(1)
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:47) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gypsy
Бить Бздюбу будут, возможно даже ногами

да че бить,чуть толкнут он упадет в штрафной и пеналь дадут,чтобы интригу возобновить в чемпе)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: скальп (Сегодня, 22:22) #
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  •  (2)
online

Цитата: Blessing
Да уж понятно, взрыв красно-белого мозга, тонкого ценителя острых шуток.

что загорелась шапочка?зачем же ты так написал про своего кумира?))уже бы давно в открытую болел за Спартак и не скрывался в подполье flushed
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скальп
последний комментарий на фото в инстаграме просто бомба))

Да уж понятно, взрыв красно-белого мозга, тонкого ценителя острых шуток.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А чего лев не в голубых цветах? Стесняется?


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 2.04.2017
№2 Написал: скальп (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (6)
online

последний комментарий на фото в инстаграме просто бомба))
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Gypsy (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Бить Бздюбу будут, возможно даже ногами


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
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