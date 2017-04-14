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"Эвертон" намерен подписать новый контракт с Россом Баркли

"Эвертон" намерен сохранить в своем составе полузащитника Росса Баркли, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что руководство клуба предложило игроку подписать новый контракт. "Ириски" готовы повысить недельную зарплату хавбеку до 100 тысяч фунтов стерлингов.

Действующее соглашение 23-летнего англичанина рассчитано до 2018 года.
Теги: Эвертон
Вчера, 23:12
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