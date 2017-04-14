"Эвертон" намерен подписать новый контракт с Россом Баркли

"Эвертон" намерен сохранить в своем составе полузащитника Росса Баркли, сообщает The Telegraph.Сообщается, что руководство клуба предложило игроку подписать новый контракт. "Ириски" готовы повысить недельную зарплату хавбеку до 100 тысяч фунтов стерлингов.Действующее соглашение 23-летнего англичанина рассчитано до 2018 года.