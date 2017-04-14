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Сеад Колашинац летом перейдет в лондонский "Арсенал"

Защитник "Шальке-04" Сеад Колашинац продолжит карьеру в "Арсенале", сообщает Reprezentacija.ba.

Футболист летом перейдет в лондонский клуб на правах свободного агента, так как в июле истечет его контракт с "Шальке". Игроком также интересовались "Манчестер Сити", "Челси", "Эвертон" и "Милан".
Теги: Шальке Арсенал Трансферы
Вчера, 23:30
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