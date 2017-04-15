Президент тунисского клуба поцеловал и укусил арбитра, за что был пожизненно дисквалифицирован

Федерация футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента "Сфаксьена" Монсефа Хемахема, сообщает Marca.Функционер во время матча с "Этуаль дю Сахель" (3:2) поцеловал судью и укусил его. Его поведение было признано агрессивным. Помимо пожизненной дисквалификации, он должен будет выплатить штраф 12 тысяч евро.