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Президент тунисского клуба поцеловал и укусил арбитра, за что был пожизненно дисквалифицирован

Федерация футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента "Сфаксьена" Монсефа Хемахема, сообщает Marca.

Функционер во время матча с "Этуаль дю Сахель" (3:2) поцеловал судью и укусил его. Его поведение было признано агрессивным. Помимо пожизненной дисквалификации, он должен будет выплатить штраф 12 тысяч евро.


СЭ
Сегодня, 11:19
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
40 уколов и тема исчерпана...
Регистрация: 14.03.2010
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