Павел Погребняк: пугает, что "Спартак" идет на первом месте, нужно что-то с этим делать

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал, почему испытывает нелюбовь к «Спартаку».– Это копилось годами. «Нелюбовь» начала зарождаться, когда «Спартак» меня отдал в «Балтику». Там я забил прилично голов, и мы стали вести переговоры с руководством «Спартака» о моем возвращении. Но после того, как я изъявил желание лично пообщаться с Федуном, мне сказали: «Ты понимаешь, о чем просишь? Знаешь, что это за человек?». Мягко говоря, такое общение – это ненормально.Может, я был слишком молод, чтобы со мной разговаривать, не знаю. Потом пришел Старков, у руля был Первак. В лицо мне говорили одно, а за спиной конкурентам рассказывали другое. В результате я плюнул и ушел.– Немножко, туда перешел мой друг Саша Самедов. Поэтому теперь стал пристальней следить за матчами «Спартака».– Зобнин, Глушак до травмы, Самедов и Промес, конечно. Однако если выделять кого-то одного, то пусть это будет Зобнин. Я играл с ним в «Динамо», знаю его высокую работоспособность и прекрасные человеческие качества. Рома неплохо оснащен технически, физически всегда был одним из лидеров. Со временем, если продолжит так же относиться к тренировкам, может уехать в Европу.– Он никогда не жалуется на судей. Это надо уметь, особенно в нашем чемпионате. Каррера – сильная личность, это видно. Вытерпеть то, что творят наши судьи, – уже большое достижение.– Хотел бы, чтобы интрига сохранилась еще как минимум туров пять. Очень надеюсь, что «Зенит» не проиграет. А если «Спартак» победит, то уже наверняка станет чемпионом. При этом у «Спартака» серьезные кадровые проблемы, так что «Зениту» по силам их обыграть. То, что «Спартак» на первой строчке, пугает. 15 лет, значит, проигрывали, а тут на тебе. Нужно что-то с этим делать, причем срочно!