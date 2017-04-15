Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Павел Погребняк: пугает, что "Спартак" идет на первом месте, нужно что-то с этим делать

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал, почему испытывает нелюбовь к «Спартаку».

– Это копилось годами. «Нелюбовь» начала зарождаться, когда «Спартак» меня отдал в «Балтику». Там я забил прилично голов, и мы стали вести переговоры с руководством «Спартака» о моем возвращении. Но после того, как я изъявил желание лично пообщаться с Федуном, мне сказали: «Ты понимаешь, о чем просишь? Знаешь, что это за человек?». Мягко говоря, такое общение – это ненормально.

Может, я был слишком молод, чтобы со мной разговаривать, не знаю. Потом пришел Старков, у руля был Первак. В лицо мне говорили одно, а за спиной конкурентам рассказывали другое. В результате я плюнул и ушел.

– Ваше отношение к «Спартаку» изменилось за последние годы?

– Немножко, туда перешел мой друг Саша Самедов. Поэтому теперь стал пристальней следить за матчами «Спартака».

– Кто из игроков «Спартака» выглядит сейчас лучше других?

– Зобнин, Глушак до травмы, Самедов и Промес, конечно. Однако если выделять кого-то одного, то пусть это будет Зобнин. Я играл с ним в «Динамо», знаю его высокую работоспособность и прекрасные человеческие качества. Рома неплохо оснащен технически, физически всегда был одним из лидеров. Со временем, если продолжит так же относиться к тренировкам, может уехать в Европу.

– Что отличает Карреру от других тренеров премьер-лиги?

– Он никогда не жалуется на судей. Это надо уметь, особенно в нашем чемпионате. Каррера – сильная личность, это видно. Вытерпеть то, что творят наши судьи, – уже большое достижение.

– Насколько жарко будет на «Открытие Арене» в воскресенье?

– Хотел бы, чтобы интрига сохранилась еще как минимум туров пять. Очень надеюсь, что «Зенит» не проиграет. А если «Спартак» победит, то уже наверняка станет чемпионом. При этом у «Спартака» серьезные кадровые проблемы, так что «Зениту» по силам их обыграть. То, что «Спартак» на первой строчке, пугает. 15 лет, значит, проигрывали, а тут на тебе. Нужно что-то с этим делать, причем срочно!

Матч ТВ
Теги: Погребняк Спартак
Сегодня, 12:47
Напечатать
24
(3)
№24 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
обиженое палено выползло хоть напомнил о себе был придурковатым таким и остался
Регистрация: 1.04.2013
№23 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Потролил почуть)))Пофиг,меня вот больше пугает что погреб получает в месяц 8.000.000 а забил последний раз2 года назад.Вот это пугает)))


Зато Пашу этот факт вообще не пугает.
Успехи Спартака важнее.
Регистрация: 14.04.2008
№22 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бл..., Паша, срочно организовывай восстание лавочников ФНЛ, без вас они не справятся!!
Регистрация: 25.05.2013
№21 Написал: ачуда (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (2)
online

Человек без чувств совести и собственного достоинства, за халявные деньги готов помоями умываться всю оставшуюся жизнь. С тех пор как сыграл задницей в футбол, уселся на лавку паскудник.
Регистрация: 1.02.2017
№20 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
делают, паша, стараются, много всего используют - вот только выходит в этом сезоне у этих старых дохлых кляч, Слава Богу, так себе


--------------------
Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№19 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
дубинушка)


--------------------
Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№18 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 13:31) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=saint BASIL]
Базилио, ты просто великолепен содержаним кошачьего интеллекта и глубоким знанием правописанЬия!
Со всех ног уважаю!...такой грамотный стёб!
Продолжай и твори!
Успехов тебе ,как знатному ударнику Мозжечковой Пятки!


--------------------
Заведу свинью-хавронью.
Назову её "Спартак" !!!
В День Победы - в честь Героев,
Заколю её в пятак!!!
Регистрация: 3.06.2012
№17 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 13:27) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
На лавке заняться больше не чем?
Регистрация: 2.08.2015
№16 Написал: Rasmus (Сегодня, 13:25) #
  • +3
  •  (9)
online

Самый высокооплачиваемый скамеечник в ФНЛ проснулся.
Регистрация: 21.03.2017
№15 Написал: Распутин (Сегодня, 13:23) #
  • -1
  •  (9)
online

rubschik,
о епта... витька василек из опочки... вылез...
Регистрация: 2.04.2017
№14 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 13:19) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ваши негры вам не помогут..Будет завтра сборная зимбабве только повизгивать на поле..


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№13 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:12) #
  • +3
  •  (7)

Павлик - кошелёк мля.... "Лежишь' лежишь " на лавки, а бабло в тебя само опускается.... И это видят молодые пацаны - пример берут...- Вот это пугает точно...
Регистрация: 28.12.2015
№12 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:08) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Потролил почуть)))Пофиг,меня вот больше пугает что погреб получает в месяц 8.000.000 а забил последний раз2 года назад.Вот это пугает)))
Регистрация: 3.11.2016
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:04) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Чем ближе самый обычный матч ПЛ тем выше градус маразма.
Хочется, чтобы матч хот чуть-чуть соответствовал тем ожиданиям, что на нас вываливают почти две недели.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№10 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Зашибись, уже на 2-й ветке свинки наперегонки бросились доказывать свою "адекватность"!
Вы статью-то хоть почитайте, там про Спартак слова плохого не написано...
Регистрация: 12.08.2012
№9 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 12:58) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЧР
смешное дерево...

да давно ни чего не выдавал)))


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№8 Написал: vlees.. (Сегодня, 12:58) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile
Регистрация: 2.04.2017
№7 Написал: Сварог Брянск (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Ишак тупой!
Регистрация: 28.08.2011
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:56) #
  • +4
  •  (10)
online

Живи сегодняшней жизнью. Сколько за Динамо намолотил?
Регистрация: 6.10.2009
№5 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 12:54) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот уж кого забыли спросить
Регистрация: 30.07.2014
№4 Написал: perekos Самара (Сегодня, 12:54) #
  • +5
  •  (13)

что ты идиот пердивный ноешь? ты наконец то попал по месту laughing
Регистрация: 10.08.2012
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:53) #
  • +2
  •  (16)
online

Бедняга, еще одна ущербная пугливая душонка по отношению Великому клубу.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Lacan (Сегодня, 12:50) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Динамо» М
Боже, это ничтожество ещё что-то вякает? imp Сидел бы и молчал в тряпочку, недофутболист! smiling_imp
Регистрация: 27.09.2011
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:50) #
  • +9
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
смешное дерево...
Регистрация: 14.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.