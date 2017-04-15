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Александр Мостовой: если "Спартак" выиграет у "Зенита", то уже на 95% станет чемпионом

Ветеран "Спартака" Александр Мостовой в преддверии матча премьер-лиги, в котором красно-белые сыграют с "Зенитом", заявил, что в случае победы красно-белых практически гарантирует себе чемпионство.

На данный момент столичная команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны, опережая ближайших преследователей - ЦСКА и "Зенит" - на восемь очков.

Если "Спартак" выиграет у "Зенита", то команда Массимо Карреры уже на 95% станет чемпионом страны. Да, впереди еще матч с ЦСКА, но и "Зенит", и армейцы потеряют очки. Я в этом уверен", - передает слова Мостового "Советский спорт".
Теги: Мостовой Спартак
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:27) #
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online

Цитата: spiri
мотивация решает все

Не прав ты. Может только одна из составляющих на футбольном поле, но не все-это точно!

по теме. Епать колотить. 3 тяжелейшие игры Спартака впереди. Три осечки, и сушите весла! Что за хyня вокруг этого матча!?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 13:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
мотивация решает все..и выше она у СМ! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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