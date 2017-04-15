Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Витиньо и Оланаре - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Ростовом"

ЦСКА объявил состав на домашнюю игру 23-го тура премьер-лиги с "Ростовом".

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов, Оланаре.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хасонов.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:37
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tuner (Сегодня, 13:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нам по хрену ваша Африка (см. ранее "Армия"), на хитрую негритянскую жопу у нас есть Мевля с его резьбой.
Регистрация: 29.08.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.