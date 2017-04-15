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"Ростов" сыграет против ЦСКА в оптимальном составе

ФК "Ростов" назвал игроков, которые выйдут на матч 23-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

"Ростов": Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Полоз.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Байрамян, Симич, Девич.
Теги: Ростов
Сегодня, 13:41
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№1 Написал: ачуда (Сегодня, 13:45) #
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Удачи Ростову в игре с автобусом из коней.
Регистрация: 1.02.2017
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