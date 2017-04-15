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Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц подвёл итоги нулевой ничьей с ЦСКА, ставшей для его команды 5-й подряд в чемпионате России, передаёт корреспондент Rusfootball.info

- Традиционно матчи наших команд проходят в острой борьбе. Так было в течение 2 лет, что мы работаем в "Ростове". Всегда много борьбы, желания, драматизма. Сегодня в 1-м тайме до 30-й минуты всё проходило по нашему сценарию, мы имели преимущество в центре поля, которое не могли перевести в материальное. После этого периода соперник перехватил инициативу. Во 2-м тайме игра шла на качельная, с большим количеством моментов у наших ворот. Не обошлось и без травмы Кудряшова - у него перелом носовой перегородки из-за удара локтём Витиньо. Всё это осталось без внимания арбитра. В результате мы 3-4 минуты играли в меньшинстве в период, когда соперник имел подавляющее преимущество.

- Не показалось ли Вам, что Нобоа чересчур много ошибался?

- В основном моменты, которые были у наших ворот, возникали не из-за особенной игры соперника в атаке, а из-за наших потерь в простых ситуациях. Нобоа не был исключением.
Теги: Данильянц Ростов ЦСКА Кудряшов
Сегодня, 16:59
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№2 Написал: ослы сосут тунцы (Сегодня, 17:05) #
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online

значит нужно дискву впаять этому бабуину
Регистрация: 15.04.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:02) #
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  •  (5)
online

Ну не знаю....., по крайней мере - зло должно быть наказано....
Регистрация: 28.12.2015
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