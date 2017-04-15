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"Депортиво" обыграл "Малагу"

Чемпионат Испании

32 тур

"Депортиво" - "Малага" 2:0

Гол: Хоселу, 47, Москера, 67

"Депортиво": Люкс, Луизинью, Аррибас, Сидней, Хуанфран, Борхес, Гильерме, Хиль, Гама (Альбентоса, 63), Какута (Джон, 82), Хоселу (Андоне, 59)

"Малага": Камени, Росалес, Карлос, Вильянуэва, Льоренте, Эрнандес (Кеко, 59), Форнальс, Камачо (Камачо, 84), Ресио (Шарлес, 71), Кастро (Хони, 60), Рамирес

Предупреждения: Гильерме, 23, Ресио, 24, Эрнандес, 24, Шарлес, 72, Аррибас, 72, Кеко, 73, Камачо, 84, Гил, 90+4
Теги: Депортиво Малага
Сегодня, 17:15
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