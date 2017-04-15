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18:08
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18:06
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10:29
Президент ассоциации футбола Аргентины не обсуждал с Лионелем Месси нового главного тренера сборной
Президент ассоциации футбола Аргентины не обсуждал с Лионелем Месси нового главного тренера сборной
"Депортиво" обыграл "Малагу"
Чемпионат Испании
32 тур
"Депортиво" - "Малага" 2:0
Гол: Хоселу, 47, Москера, 67
"Депортиво": Люкс, Луизинью, Аррибас, Сидней, Хуанфран, Борхес, Гильерме, Хиль, Гама (Альбентоса, 63), Какута (Джон, 82), Хоселу (Андоне, 59)
"Малага": Камени, Росалес, Карлос, Вильянуэва, Льоренте, Эрнандес (Кеко, 59), Форнальс, Камачо (Камачо, 84), Ресио (Шарлес, 71), Кастро (Хони, 60), Рамирес
Предупреждения: Гильерме, 23, Ресио, 24, Эрнандес, 24, Шарлес, 72, Аррибас, 72, Кеко, 73, Камачо, 84, Гил, 90+4
32 тур
"Депортиво" - "Малага" 2:0
Гол: Хоселу, 47, Москера, 67
"Депортиво": Люкс, Луизинью, Аррибас, Сидней, Хуанфран, Борхес, Гильерме, Хиль, Гама (Альбентоса, 63), Какута (Джон, 82), Хоселу (Андоне, 59)
"Малага": Камени, Росалес, Карлос, Вильянуэва, Льоренте, Эрнандес (Кеко, 59), Форнальс, Камачо (Камачо, 84), Ресио (Шарлес, 71), Кастро (Хони, 60), Рамирес
Предупреждения: Гильерме, 23, Ресио, 24, Эрнандес, 24, Шарлес, 72, Аррибас, 72, Кеко, 73, Камачо, 84, Гил, 90+4
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