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Марко Девич: ничья на выезде с командой, которая претендует на чемпионство – это в любом случае неплохо (видео)
Нападающий "Ростова" Марко Девич прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 23-го тура премьер-лиги, передает корреспондент Rusfootball.info.
– Ничья на выезде с командой, которая претендует на чемпионство – это в любом случае неплохо. Можно оценить результат как положительный. Но мы уже так долго играем вничью... Очень хочется, наконец, победить. Тем более после выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы мы привыкли к положительным эмоциям. Психологически мы уже не та команда, которая держит мяч, лишь бы не пропустить – и это большой шаг вперед.
– Почему "Ростов" не пропускает в чемпионате с прошлого года?
– В командной игре, понятное дело. Но меня как нападающего больше беспокоит то, что мы давно не забиваем. Так что радоваться особо нечему. Надо работать и работать. В обороне у нас порядок – это нужно сохранить. Но прибавить в атаке.
– Оланаре сказал, что сегодня "Ростову" во многом повезло.
– Спорное утверждение. Когда мы убегали в контратаки, пространства было достаточно, можно было спокойно забивать. Полоз и Азмун имели отличные подходы. Так что кому еще повезло.
– А как вам атака армейцев?
– Неплохая. Но это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбья, Муса, Тошич (когда он в форме). Я играл против них за "Рубин" и по себе знаю, какая мощная была у армейцев атака. А сегодня с этой командой можно спокойно играть и выигрывать. Нынешнюю команду, понятно, тоже нужно уважать. Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб. Но прежний был сильнее. Тогда давление было колоссальное, а с этим ЦСКА можно играть.
– Но в обороне москвичи прибавили?
– Ха, все всегда зависит от нападающего: если он все делает правильно – классно обводит и точно бьет, – то ни один защитник в мире не справится. Обороняться легче, чем атаковать. Ну а тактика ЦСКА изменилась, это все видят.
– На "Спартак" будет особый настрой?
– С такими командами всегда хочется сыграть удачно, порадовать своего зрителя. Сегодня "Спартак" – лучшая команда России согласно таблице. Но, думаю, "Ростов" покажет неплохой футбол. Не хочу загадывать, но пора нам уже забивать! (
– Ничья на выезде с командой, которая претендует на чемпионство – это в любом случае неплохо. Можно оценить результат как положительный. Но мы уже так долго играем вничью... Очень хочется, наконец, победить. Тем более после выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы мы привыкли к положительным эмоциям. Психологически мы уже не та команда, которая держит мяч, лишь бы не пропустить – и это большой шаг вперед.
– Почему "Ростов" не пропускает в чемпионате с прошлого года?
– В командной игре, понятное дело. Но меня как нападающего больше беспокоит то, что мы давно не забиваем. Так что радоваться особо нечему. Надо работать и работать. В обороне у нас порядок – это нужно сохранить. Но прибавить в атаке.
– Оланаре сказал, что сегодня "Ростову" во многом повезло.
– Спорное утверждение. Когда мы убегали в контратаки, пространства было достаточно, можно было спокойно забивать. Полоз и Азмун имели отличные подходы. Так что кому еще повезло.
– А как вам атака армейцев?
– Неплохая. Но это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбья, Муса, Тошич (когда он в форме). Я играл против них за "Рубин" и по себе знаю, какая мощная была у армейцев атака. А сегодня с этой командой можно спокойно играть и выигрывать. Нынешнюю команду, понятно, тоже нужно уважать. Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб. Но прежний был сильнее. Тогда давление было колоссальное, а с этим ЦСКА можно играть.
– Но в обороне москвичи прибавили?
– Ха, все всегда зависит от нападающего: если он все делает правильно – классно обводит и точно бьет, – то ни один защитник в мире не справится. Обороняться легче, чем атаковать. Ну а тактика ЦСКА изменилась, это все видят.
– На "Спартак" будет особый настрой?
– С такими командами всегда хочется сыграть удачно, порадовать своего зрителя. Сегодня "Спартак" – лучшая команда России согласно таблице. Но, думаю, "Ростов" покажет неплохой футбол. Не хочу загадывать, но пора нам уже забивать! (
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