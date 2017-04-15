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18:11
Марко Девич: ничья на выезде с командой, которая претендует на чемпионство – это в любом случае неплохо (видео)
Марко Девич: ничья на выезде с командой, которая претендует на чемпионство – это в любом случае неплохо (видео)
18:08
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей?
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей?
18:06
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (1)
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (1)
16:59
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (2)
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (2)
14:19
Павел Погребняк: Кержаков руководит "Зенитом" со скамейки так, как это должен делать Луческу (4)
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11:42
"Амкар" - "Уфа": стартовые составы (2)
"Амкар" - "Уфа": стартовые составы (2)
11:19
Президент тунисского клуба поцеловал и укусил арбитра, за что был пожизненно дисквалифицирован (3)
Президент тунисского клуба поцеловал и укусил арбитра, за что был пожизненно дисквалифицирован (3)
10:29
Президент ассоциации футбола Аргентины не обсуждал с Лионелем Месси нового главного тренера сборной
Президент ассоциации футбола Аргентины не обсуждал с Лионелем Месси нового главного тренера сборной
"Рома" не смогла переиграть "Аталанту", "Кальяри" разгромил "Кьево"
Матч 32-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Аталантой" завершился вничью – 1:1.
Чемпионат Италии
32 тур
"Рома" - "Аталанта" 1:1
Гол: Джеко, 50 - Куртич, 22
"Рома": Щенсны, Рюдигер, Руй, Манолас (Перес, 46), Фасио, Де Росси (Эль-Шаарави, 79), Стротман, Найнгголан, Салах, Перотти (Тотти, 87), Джеко
"Аталанта": Голлини, Конти, Мазиелло, Кальдара, Толой, Хатебур, Кесси, Кристанте (Д'Алессандро, 54), Фройлер, Куртич (Кабезис, 68), Петанья (Палоски, 84)
Предупреждения: Куртич, 23, Хатебур, 42, Руй, 72, Голлини, 73, дигер, 87
"Кальяри" - "Кьево" 4:0
Гол: Боррьелло, 11, Сау, 16, Педро, 40, 89
"Кальяри": Рафаэл, Саламон, Мурру, Алвеш, Исла, Ионица, Дейола (Барелла, 73), Тахцидис, Педро, Сау (Фариас, 67), Боррьелло
"Кьево": Секулин, Дайнелли, Цесар, Каччиаторе (Сполли, 17), Иско, Хетемай, Радованович, Кастро, де Гузман (Бастьен, 67), Меджорини (Гакпе, 26), Пеллисье
Предупреждения: Кастро, 16, Дейола, 34, Цесар, 76
"Палермо" - "Болонья" 0:0
"Палермо": Фулиньяти, Сионек, Алеесами, Шуньич, Анджелкович, Яяло (Диаманти, 76), Энрике, Чочев, Несторовски, Балог (Ло Фасо, 40), Трайковски (САллаи, 74)
"Болонья": Миранте, Торосидис, Масина, Гастальделло, Майетта, Пульгар, Таидер, Джемаили, Петкович (Умар, 77), Верди (Крафт, 89), Ди Франческо (Крейчи, 84)
Предупреждения: Яяло, 27, Сионек, 37, Верди, 38, Алеесами, 53, Шунич, 75, Масина, 79
Удаления: Пульгар, 25
Чемпионат Италии
32 тур
"Фиорентина" - "Эмполи" 1:2
Гол: Тельо, 64 - Эль-Каддури, 37, Паскуаль, 90+2 (пен.)
"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Кьеза (Оливера, 83), Санчес, Валеро, Фалеро, Сапонара (Иличич, 61), Тельо, Калинич, Бернардески (Бабакар, 61)
"Эмполи": Скорупски, Весели, Паскуаль, Беллуши, Барба, Бюхель (Диуссе, 75), Крунич, Эль-Каддури (Дзамбелли, 81), Кроче, Тиам, Мчедлидзе (Пуччарелли, 68)
Предупреждения: Кроче, 35, Крунич, 56, Томович, 69, Барба, 73, Диуссе, 82, Иличич, 86, Оливера, 89
Чемпионат Италии
32 тур
"Рома" - "Аталанта" 1:1
Гол: Джеко, 50 - Куртич, 22
"Рома": Щенсны, Рюдигер, Руй, Манолас (Перес, 46), Фасио, Де Росси (Эль-Шаарави, 79), Стротман, Найнгголан, Салах, Перотти (Тотти, 87), Джеко
"Аталанта": Голлини, Конти, Мазиелло, Кальдара, Толой, Хатебур, Кесси, Кристанте (Д'Алессандро, 54), Фройлер, Куртич (Кабезис, 68), Петанья (Палоски, 84)
Предупреждения: Куртич, 23, Хатебур, 42, Руй, 72, Голлини, 73, дигер, 87
"Кальяри" - "Кьево" 4:0
Гол: Боррьелло, 11, Сау, 16, Педро, 40, 89
"Кальяри": Рафаэл, Саламон, Мурру, Алвеш, Исла, Ионица, Дейола (Барелла, 73), Тахцидис, Педро, Сау (Фариас, 67), Боррьелло
"Кьево": Секулин, Дайнелли, Цесар, Каччиаторе (Сполли, 17), Иско, Хетемай, Радованович, Кастро, де Гузман (Бастьен, 67), Меджорини (Гакпе, 26), Пеллисье
Предупреждения: Кастро, 16, Дейола, 34, Цесар, 76
"Палермо" - "Болонья" 0:0
"Палермо": Фулиньяти, Сионек, Алеесами, Шуньич, Анджелкович, Яяло (Диаманти, 76), Энрике, Чочев, Несторовски, Балог (Ло Фасо, 40), Трайковски (САллаи, 74)
"Болонья": Миранте, Торосидис, Масина, Гастальделло, Майетта, Пульгар, Таидер, Джемаили, Петкович (Умар, 77), Верди (Крафт, 89), Ди Франческо (Крейчи, 84)
Предупреждения: Яяло, 27, Сионек, 37, Верди, 38, Алеесами, 53, Шунич, 75, Масина, 79
Удаления: Пульгар, 25
Чемпионат Италии
32 тур
"Фиорентина" - "Эмполи" 1:2
Гол: Тельо, 64 - Эль-Каддури, 37, Паскуаль, 90+2 (пен.)
"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Кьеза (Оливера, 83), Санчес, Валеро, Фалеро, Сапонара (Иличич, 61), Тельо, Калинич, Бернардески (Бабакар, 61)
"Эмполи": Скорупски, Весели, Паскуаль, Беллуши, Барба, Бюхель (Диуссе, 75), Крунич, Эль-Каддури (Дзамбелли, 81), Кроче, Тиам, Мчедлидзе (Пуччарелли, 68)
Предупреждения: Кроче, 35, Крунич, 56, Томович, 69, Барба, 73, Диуссе, 82, Иличич, 86, Оливера, 89
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