Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Рома" не смогла переиграть "Аталанту", "Кальяри" разгромил "Кьево"

Матч 32-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Аталантой" завершился вничью – 1:1.

Чемпионат Италии

32 тур

"Рома" - "Аталанта" 1:1

Гол: Джеко, 50 - Куртич, 22

"Рома": Щенсны, Рюдигер, Руй, Манолас (Перес, 46), Фасио, Де Росси (Эль-Шаарави, 79), Стротман, Найнгголан, Салах, Перотти (Тотти, 87), Джеко

"Аталанта": Голлини, Конти, Мазиелло, Кальдара, Толой, Хатебур, Кесси, Кристанте (Д'Алессандро, 54), Фройлер, Куртич (Кабезис, 68), Петанья (Палоски, 84)

Предупреждения: Куртич, 23, Хатебур, 42, Руй, 72, Голлини, 73, дигер, 87

"Кальяри" - "Кьево" 4:0

Гол: Боррьелло, 11, Сау, 16, Педро, 40, 89

"Кальяри": Рафаэл, Саламон, Мурру, Алвеш, Исла, Ионица, Дейола (Барелла, 73), Тахцидис, Педро, Сау (Фариас, 67), Боррьелло

"Кьево": Секулин, Дайнелли, Цесар, Каччиаторе (Сполли, 17), Иско, Хетемай, Радованович, Кастро, де Гузман (Бастьен, 67), Меджорини (Гакпе, 26), Пеллисье

Предупреждения: Кастро, 16, Дейола, 34, Цесар, 76

"Палермо" - "Болонья" 0:0

"Палермо": Фулиньяти, Сионек, Алеесами, Шуньич, Анджелкович, Яяло (Диаманти, 76), Энрике, Чочев, Несторовски, Балог (Ло Фасо, 40), Трайковски (САллаи, 74)

"Болонья": Миранте, Торосидис, Масина, Гастальделло, Майетта, Пульгар, Таидер, Джемаили, Петкович (Умар, 77), Верди (Крафт, 89), Ди Франческо (Крейчи, 84)

Предупреждения: Яяло, 27, Сионек, 37, Верди, 38, Алеесами, 53, Шунич, 75, Масина, 79

Удаления: Пульгар, 25

Чемпионат Италии

32 тур

"Фиорентина" - "Эмполи" 1:2

Гол: Тельо, 64 - Эль-Каддури, 37, Паскуаль, 90+2 (пен.)

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Кьеза (Оливера, 83), Санчес, Валеро, Фалеро, Сапонара (Иличич, 61), Тельо, Калинич, Бернардески (Бабакар, 61)

"Эмполи": Скорупски, Весели, Паскуаль, Беллуши, Барба, Бюхель (Диуссе, 75), Крунич, Эль-Каддури (Дзамбелли, 81), Кроче, Тиам, Мчедлидзе (Пуччарелли, 68)

Предупреждения: Кроче, 35, Крунич, 56, Томович, 69, Барба, 73, Диуссе, 82, Иличич, 86, Оливера, 89
Теги: Рома Аталанта
Сегодня, 18:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.