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"Ювентус" благодаря дублю Игуаина обыграл "Пескару"

В матче 32-го тура серии А "Ювентус" на выезде нанес поражение "Пескаре" – 2:0.

Чемпионат Италии

32 тур

"Пескара" - "Ювентус" 0:2

Гол: Игуаин, 22, 43

"Пескара": Фьорилло, Дзампано, Бираги, Кампаньяро, Кода, Мунтари (Бенали, 58), Кулибали, Мемушай, Бругман (Верре, 78), Бруно (Баэбек, 68), Капрари

"Ювентус": Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Асамоа, Пьянич (Ринкон, 46), Маркизио, Куадрадо (Лемина, 88), Игуаин, Дибала (Стураро, 54), Манджукич

Предупреждения: Мунтари, 3, Пьянич, 12, Кулибали, 39, Капрари, 59, Кода, 89
Теги: Ювентус Пескара
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