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Президент ассоциации футбола Аргентины не обсуждал с Лионелем Месси нового главного тренера сборной
"Ювентус" благодаря дублю Игуаина обыграл "Пескару"
В матче 32-го тура серии А "Ювентус" на выезде нанес поражение "Пескаре" – 2:0.
Чемпионат Италии
32 тур
"Пескара" - "Ювентус" 0:2
Гол: Игуаин, 22, 43
"Пескара": Фьорилло, Дзампано, Бираги, Кампаньяро, Кода, Мунтари (Бенали, 58), Кулибали, Мемушай, Бругман (Верре, 78), Бруно (Баэбек, 68), Капрари
"Ювентус": Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Асамоа, Пьянич (Ринкон, 46), Маркизио, Куадрадо (Лемина, 88), Игуаин, Дибала (Стураро, 54), Манджукич
Предупреждения: Мунтари, 3, Пьянич, 12, Кулибали, 39, Капрари, 59, Кода, 89
Чемпионат Италии
32 тур
"Пескара" - "Ювентус" 0:2
Гол: Игуаин, 22, 43
"Пескара": Фьорилло, Дзампано, Бираги, Кампаньяро, Кода, Мунтари (Бенали, 58), Кулибали, Мемушай, Бругман (Верре, 78), Бруно (Баэбек, 68), Капрари
"Ювентус": Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Асамоа, Пьянич (Ринкон, 46), Маркизио, Куадрадо (Лемина, 88), Игуаин, Дибала (Стураро, 54), Манджукич
Предупреждения: Мунтари, 3, Пьянич, 12, Кулибали, 39, Капрари, 59, Кода, 89
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