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19:11
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
18:08
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
18:06
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
16:59
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
"Эвертон" обыграл "Бернли", "Лестер" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"
"Эвертон" в матче 33-го тура чемпионата Англии обыграл "Бернли" со счетом 3:1.
Чемпионат Англии
33 тур
"Эвертон" - "Бёрнли" 3:1
Голы: Джагелка, 49, Воукс, 52 (пен.), Ми, 71 (авто.), Лукаку, 74
"Эвертон":Бласкес, Холгейт, Бэйнс, Джагелка, Уильямс, Шнейдерлен, Гейе (Валенсия, 46), Дэвис, Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Барри, 76)
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Брэйди, Хендрик (Вествуд, 86), Бойд, Барнс (Агьей, 83), Воукс (Грэй, 74)
Предупреждения: Гейе, 29, Баркли, 72
"Кристал Пэлас" - "Лестер Сити" 2:2
Голы: Хут, 6, Варди, 52, Кабай, 54, Бентеке, 70
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Сако, Кабай, Таунсенд, Миливоевич, Панчеон, Заха (Макартур, 84), Шлупп (Анхольт, 69), Бентеке
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Беналуань (Чилвел, 76), Хут, Кинг (Дринкуотер, 64), Олбрайтон, Марез (Грей, 75), Уллоа, Варди
Предупреждения: Симпсон, 34, Кинг, 63
Чемпионат Англии
33 тур
"Эвертон" - "Бёрнли" 3:1
Голы: Джагелка, 49, Воукс, 52 (пен.), Ми, 71 (авто.), Лукаку, 74
"Эвертон":Бласкес, Холгейт, Бэйнс, Джагелка, Уильямс, Шнейдерлен, Гейе (Валенсия, 46), Дэвис, Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Барри, 76)
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Брэйди, Хендрик (Вествуд, 86), Бойд, Барнс (Агьей, 83), Воукс (Грэй, 74)
Предупреждения: Гейе, 29, Баркли, 72
"Кристал Пэлас" - "Лестер Сити" 2:2
Голы: Хут, 6, Варди, 52, Кабай, 54, Бентеке, 70
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Сако, Кабай, Таунсенд, Миливоевич, Панчеон, Заха (Макартур, 84), Шлупп (Анхольт, 69), Бентеке
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Беналуань (Чилвел, 76), Хут, Кинг (Дринкуотер, 64), Олбрайтон, Марез (Грей, 75), Уллоа, Варди
Предупреждения: Симпсон, 34, Кинг, 63
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