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"Эвертон" обыграл "Бернли", "Лестер" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"

"Эвертон" в матче 33-го тура чемпионата Англии обыграл "Бернли" со счетом 3:1.

Чемпионат Англии

33 тур

"Эвертон" - "Бёрнли" 3:1

Голы: Джагелка, 49, Воукс, 52 (пен.), Ми, 71 (авто.), Лукаку, 74

"Эвертон":Бласкес, Холгейт, Бэйнс, Джагелка, Уильямс, Шнейдерлен, Гейе (Валенсия, 46), Дэвис, Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Барри, 76)

"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Брэйди, Хендрик (Вествуд, 86), Бойд, Барнс (Агьей, 83), Воукс (Грэй, 74)

Предупреждения: Гейе, 29, Баркли, 72

"Кристал Пэлас" - "Лестер Сити" 2:2

Голы: Хут, 6, Варди, 52, Кабай, 54, Бентеке, 70

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Сако, Кабай, Таунсенд, Миливоевич, Панчеон, Заха (Макартур, 84), Шлупп (Анхольт, 69), Бентеке

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди, Беналуань (Чилвел, 76), Хут, Кинг (Дринкуотер, 64), Олбрайтон, Марез (Грей, 75), Уллоа, Варди

Предупреждения: Симпсон, 34, Кинг, 63
Теги: Эвертон Бернли
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