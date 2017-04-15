Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гол Федор Смолова принес "Краснодару" победу над "Рубином"

В матче 23-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях одолел "Рубин" с минимальным счетом.

Чемпионат России

23 тур

"Рубин" - "Краснодар" 0:1

Гол: Смолов, 57.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, М'Вила (Цакташ, 67), Сонг, Ахметов, Ткачук (Камболов, 67), Жонатас, Лестьенн (Карадениз, 75).

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 77), Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Шишкин, 62), Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Смолов.

Предупреждения: Санчес, 60.
Теги: Рубин Краснодар
Сегодня, 21:26
Напечатать
8
(1)
№8 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да Рубин если и дальше таким Сапом можно оказаться и в зоне переходных матчей, а так это не команда, а набор игроков.
Регистрация: 18.03.2012
№7 Написал: Kostik (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (1)
online

Рубин удивительное дно
Регистрация: 20.03.2008
№6 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (1)
online

Смолов своё дело знает!
Регистрация: 7.05.2010
№5 Написал: борщ (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (3)

хрюшек не догнать но кабинеты могут дрогнуть
Регистрация: 8.04.2017
№4 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:45) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
ад-мены, таблицу обновите, ептить-колотить!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№3 Написал: РостовПапа (Сегодня, 21:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
эти рубиновые легионеры во главе с Грасией приехали в Россию отдыхать и бабло срубать
Регистрация: 18.05.2016
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (2)

В первом тайме должны пару забивать, не повезло, а во втором уже поупорнее игра была, но Краснодар солиднее выглядел.. Справедливо.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (4)
online

вперед, к ЛЧ
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.