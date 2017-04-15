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19:11
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18:08
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
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18:06
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
16:59
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
Гол Федор Смолова принес "Краснодару" победу над "Рубином"
В матче 23-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях одолел "Рубин" с минимальным счетом.
Чемпионат России
23 тур
"Рубин" - "Краснодар" 0:1
Гол: Смолов, 57.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, М'Вила (Цакташ, 67), Сонг, Ахметов, Ткачук (Камболов, 67), Жонатас, Лестьенн (Карадениз, 75).
"Краснодар": Крицюк (Синицын, 77), Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Шишкин, 62), Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Смолов.
Предупреждения: Санчес, 60.
Чемпионат России
23 тур
"Рубин" - "Краснодар" 0:1
Гол: Смолов, 57.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, М'Вила (Цакташ, 67), Сонг, Ахметов, Ткачук (Камболов, 67), Жонатас, Лестьенн (Карадениз, 75).
"Краснодар": Крицюк (Синицын, 77), Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Перейра (Шишкин, 62), Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Смолов.
Предупреждения: Санчес, 60.
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