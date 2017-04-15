Прощай, Европа! "Рубин" дома уступил "Краснодару"

Чемпионат России



23 тур



Рубин 0-1 Краснодар



Гол: Смолов, 57.



"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, М'Вила (Цакташ, 67), Сонг, Ахметов, Ткачук (Камболов, 67), Лестьенн (Карадениз, 75), Жонатас.



"Краснодар": Крицюк (Синицын, 77), Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, М. Перейра (Шишкин, 63), Каборе, Газинский, Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Смолов.



Предупреждение: Санчес, 60. Смолов, 57.Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, М'Вила (Цакташ, 67), Сонг, Ахметов, Ткачук (Камболов, 67), Лестьенн (Карадениз, 75), Жонатас.Крицюк (Синицын, 77), Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, М. Перейра (Шишкин, 63), Каборе, Газинский, Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Смолов.Санчес, 60.

Казанцы все еще цеплялись за возможность пробиться в еврокубки, но "быки" лишили их последних надежд, переиграв "Рубин" в столице Татарстана.рассказывает о напряженном поединке в Казани.У Хави Грасии в "Рубине" откровенно не ладится. Лишь в конце осени его команда демонстрировала достаточно неплохой футбол, на остальных же отрезках чемпионата казанцы выглядят очень нестабильно и часто откровенно безыдейно. У клуба из столицы Татарстана был отличный шанс выйти в финал Кубка и там побороться за трофей и путевку в Лигу Европы, однако и его подопечные Грасии упустили, совершенно по делу проиграв "Уралу".В такой ситуации домашняя встреча с "Краснодаром", занимавшим четвертую строчку (а пятая практически наверняка не будет проходной на евроарену), превращалась для "Рубина" в последнюю возможность зацепиться за место в поезде, уходящем в еврокубки.До начала 23 тура казанская команда отставала от "быков" на семь пунктов, так что победа позволяла подшефным Хави Грасии серьезно приблизиться к кубанцам. А тут еще и "Амкар" с "Уфой", а также "Ростов" потеряли по два очка, что давало "Рубину" определенную надежду.Но дабы она теплилась и дальше, нужно было обязательно выигрывать, а это в предыдущих пяти весенних турах казанцам удалось проделать всего один раз…У "Краснодара" – свои проблемы.Команда Игоря Шалимова после зимнего перерыва еще не терпела поражений в рамках РФПЛ, однако при этом подхватила самый настоящий ничейный вирус, подписав "мирные соглашения" в четырех из пяти встреч. Побеждай южане чаще, и сейчас они могли бы бороться за места на пьедестале почета и путевку в Лигу Чемпионов. А так "быкам" приходится отбиваться от назойливых преследователей, мечтающих сбросить краснодарцев с четвертой позиции. В Казань подопечные Шалимова и сами должны были ехать за тремя баллами, ведь в случае ничьей их мог настигнуть "Терек". Проигрывать же "Краснодару" уж точно было нельзя.Первая половина стартового тайма прошла при полнейшем преимуществе "Краснодара". Подопечные Грасии лишь разок сбегали в контратаку, но Лестьенн сделал слишком сильный пас на Жонатаса.Подшефные же Шалимова кружили около штрафной Рыжикова. Они пытались пройти через центр, активно использовали и фланги, особенно правый, где здорово действовал Петров. Нельзя сказать, что "быки" создали много моментов, однако вполне достаточно для того, чтобы выйти вперед.Например, Смолов из-за штрафной выстрелил так, что голкипер "Рубина" лишь проводил глазами мяч, который совсем немного разминулся с левым углом. А рывок Газинского на позицию центрфорварда стал настоящим сюрпризом для обороны хозяев. Мамаев, поняв маневр партнера, мягко забросил мяч Юрию, тот плечом скинул его себе на ногу и… махнул мимо мяча вместо того, чтобы расстрелять в упор Рыжикова! Также забивать мог Гранквист, после подачи углового пробивший мимо ворот.Примерно минуты с 23-й ситуация на поле стала резко меняться, ибо казанские футболисты неожиданно активизировались и сумели перехватить инициативу. Правда, их первый поход большими силами в атаку едва не завершился плачевно: после потери "Рубином" мяча последовал мгновенный заброс на Смолова, тот не сумел убежать от Санчеса, но опасно пробил из-под него, заставив голкипера казанской команды в очередной раз доказывать, что контракт с ним был продлен не зря.А вот затем наступило время подопечных Грасии. Ближе всех к голу был Бурлак: после его удара мяч задел Мартыновича и просвистел рядом со штангой. Чуть позже Александр сумеет накрыть выстрел Ткачука из опасной позиции. А сам Денис в другом эпизоде скинет мяч головой на дальний угол вратарской, где к нему самую малость не поспеет Лестьенн. Ткачук вообще был активен, и однажды едва не вышел на свидание с Крицюком, однако тот опередил хавбека "Рубина".И все-таки последнее слово в первом тайме осталось за "Краснодаром". Бурлак обрезался на своей половине поля, Смолов тут же бросил в прорыв Классона, Рыжиков зацепил мяч после удара шведа, однако тот (мяч, а не Классон) запрыгал в сторону ворот, и Бурлак, исправляя свою ошибку, в последний миг все-таки вынес мяч с самой линии, умудрившись при этом еще и не попасть в мчавшегося на добивание Классона.В начале второго тайма "Рубин" старался действовать так же, как и во второй половине первого, отвечая своими атаками на массированное наступление соперника. И, в принципе, получалось это у хозяев вроде бы неплохо, однако от пропущенного гола их не спасло.Свершилось! Федор Смолов после зимнего перерыва дважды забивал с пенальти, а вот его голов с игры уже заждались. Форвард "Краснодара" получил мяч на подступах к казанской штрафной, Санчес почему-то не стал атаковать Федю, и тот, видя это, сделал пару шагов вперед, а затем классным обводящим ударом уложил мяч в дальний угол.Около десяти минут подопечные Хави Грасии приходили в себя и лишь отмахивались от атакующих акций взбодрившихся кубанцев. Которые вполне могли воспользоваться стрессовым состоянием противника и снять практически все вопросы о победителе встречи. Это Мамаев здорово закинул мяч на левый угол вратарской оставшемуся там без опеки Смолову, Федор пробил низом, казалось, наверняка, но Сергей Рыжиков, у которого не было никаких шансов дотянуться до мяча рукой, умудрился отразить его ногами. Фантастический сэйв!Упустив шанс сделать дубль, Смолов обрек свою команду на очень нервную концовку. Которая усугубилась неожиданной травмой Крицюка: голкипер "Краснодара", выбивая мяч от своих ворот, поскользнулся и дернул заднюю поверхность бедра. К счастью для "быков", у них оставалась одна замена, так что на поле вышел Синицын.Еще до того близок к восстановлению статуса-кво был Жонатас, но, вчистую выиграв верховую борьбу у Гранквиста, бразилец совсем чуть-чуть не попал в створ. Позднее отменный момент был у брошенного в бой на 75-й минуте Карадениза, однако ветеран "Рубина" из убойной позиции пробил головой над воротами. А Синицыну пришлось потрудиться после неприятного выстрела все того же Жонатаса.Теперь "Рубин" может со спокойно душой доигрывать сезон и готовиться к следующему. После сегодняшнего поражения казанцы оказались на расстоянии десяти очков от еврозоны, и такую пропасть им, конечно, не преодолеть. Какой будет дальнейшая судьба Хави Грасии, по большому счету, провалившего игровой год, несмотря на многомиллионные летние приобретения? Пока что сказать сложно, но вероятность ухода испанца, на мой взгляд, очень высока.Ну а "Краснодар" оборвал опостылевшую ничейную серию и не только сохранил за собой четвертую строчку, а и окончательно отрезал от борьбы потенциального конкурента.Кстати, "Рубин" не может обыграть кубанскую команду вот уже восемь личных встреч кряду, проиграв семь из них…