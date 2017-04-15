Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:11
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
18:08
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
18:06
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
16:59
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Саутгемптон".
Чемпионат Англии
33 тур
"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Компани, 55, Зане, 77, Агуэро, 80
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Хёйбьерг, Уорд-Праус (Лонг, 60 (Диоманде, 82)), Дэвис, Тадич, Редмонд, Габбьядини (Буфаль, 60)
"Манчестер Сити": Браво, Клиши, Компани, Отаменди, Навас, Фернандиньо, Брёйне, Туре, Сильва (Сабалета, 81), Зане (Стерлинг, 86), Агуэро (Ихеаначо, 89)
Предупреждения: Хёйбьерг, 31, Дэвис, 37, Седрик, 41
Чемпионат Англии
33 тур
"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Компани, 55, Зане, 77, Агуэро, 80
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Хёйбьерг, Уорд-Праус (Лонг, 60 (Диоманде, 82)), Дэвис, Тадич, Редмонд, Габбьядини (Буфаль, 60)
"Манчестер Сити": Браво, Клиши, Компани, Отаменди, Навас, Фернандиньо, Брёйне, Туре, Сильва (Сабалета, 81), Зане (Стерлинг, 86), Агуэро (Ихеаначо, 89)
Предупреждения: Хёйбьерг, 31, Дэвис, 37, Седрик, 41
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.