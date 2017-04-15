Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Саутгемптон".

Чемпионат Англии

33 тур

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Компани, 55, Зане, 77, Агуэро, 80

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Хёйбьерг, Уорд-Праус (Лонг, 60 (Диоманде, 82)), Дэвис, Тадич, Редмонд, Габбьядини (Буфаль, 60)

"Манчестер Сити": Браво, Клиши, Компани, Отаменди, Навас, Фернандиньо, Брёйне, Туре, Сильва (Сабалета, 81), Зане (Стерлинг, 86), Агуэро (Ихеаначо, 89)

Предупреждения: Хёйбьерг, 31, Дэвис, 37, Седрик, 41
Теги: Манчестер Сити Саутгемптон
Сегодня, 21:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.