Хави Грасия: у нас были голевые моменты, но мы их не реализовали

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча с "Краснодаром" в 23-м туре чемпионата России."Сегодня игра была равной. У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме после гола наша жизнь осложнилась, потому что опытный соперник играл по счету. Если не ошибаюсь, в чемпионате мы занимаем четвертое место по количеству нанесенных ударов, но нам не хватает точности", - сказал Грасия.