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Хави Грасия: у нас были голевые моменты, но мы их не реализовали
Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча с "Краснодаром" в 23-м туре чемпионата России.
"Сегодня игра была равной. У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме после гола наша жизнь осложнилась, потому что опытный соперник играл по счету. Если не ошибаюсь, в чемпионате мы занимаем четвертое место по количеству нанесенных ударов, но нам не хватает точности", - сказал Грасия.
"Сегодня игра была равной. У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме после гола наша жизнь осложнилась, потому что опытный соперник играл по счету. Если не ошибаюсь, в чемпионате мы занимаем четвертое место по количеству нанесенных ударов, но нам не хватает точности", - сказал Грасия.
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