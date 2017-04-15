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Хави Грасия: у нас были голевые моменты, но мы их не реализовали

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча с "Краснодаром" в 23-м туре чемпионата России.

"Сегодня игра была равной. У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме после гола наша жизнь осложнилась, потому что опытный соперник играл по счету. Если не ошибаюсь, в чемпионате мы занимаем четвертое место по количеству нанесенных ударов, но нам не хватает точности", - сказал Грасия.
Теги: Грасия Рубин Краснодар
Сегодня, 22:17
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