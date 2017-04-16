Кристиан Бентеке: не думаю, что был фол, когда я забивал второй мяч

Форвард "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке прокомментировал ничью своей команды в матче против "Лестера" (2:2).



"Не думаю, что был фол, когда я забивал второй мяч. Я был полностью сосредоточен на мяче. Я забил аналогичный гол в ворота "Мидлсбро" и никто не жаловался", - цитирует Бентеке ВВС.