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Кристиан Бентеке: не думаю, что был фол, когда я забивал второй мяч

Форвард "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке прокомментировал ничью своей команды в матче против "Лестера" (2:2).

"Не думаю, что был фол, когда я забивал второй мяч. Я был полностью сосредоточен на мяче. Я забил аналогичный гол в ворота "Мидлсбро" и никто не жаловался", - цитирует Бентеке ВВС.
Теги: Бентеке Кристал Пэлас Лестер
Сегодня, 08:31
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