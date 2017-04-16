Зинедин Зидан: Иско доказал, что является большим игроком

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Вчера 22:43
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (1)
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (1)
Вчера 22:43
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (1)
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (1)
Вчера 21:43
Никита Симонян: "Спартак" и "Зенит" понимают важность матча (4)
Никита Симонян: "Спартак" и "Зенит" понимают важность матча (4)
Вчера 21:33
"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"
Вчера 21:29
Прощай, Европа! "Рубин" дома уступил "Краснодару" (7)
Прощай, Европа! "Рубин" дома уступил "Краснодару" (7)
Вчера 21:26
"Байер" и "Бавария" не выявили победителя
"Байер" и "Бавария" не выявили победителя
Вчера 21:21
Натан Бартфельд: Левников должен был дать Витиньо желтую карточку за фол против Кудряшова (9)
Натан Бартфельд: Левников должен был дать Витиньо желтую карточку за фол против Кудряшова (9)
Вчера 20:24
Василий Столыпин: в "Оренбурге" проблема допинга не стоит (1)
Василий Столыпин: в "Оренбурге" проблема допинга не стоит (1)
Вчера 20:05
Мяч Иско принес "Реалу" победу над "Спортингом"
Мяч Иско принес "Реалу" победу над "Спортингом"
Вчера 19:50
РФПЛ уверена, что на матче "Спартак" - "Зенит" будет обеспечена необходимая безопасность (2)
РФПЛ уверена, что на матче "Спартак" - "Зенит" будет обеспечена необходимая безопасность (2)
Вчера 19:32
Душан Тадич может продолжить карьеру в Италии
Душан Тадич может продолжить карьеру в Италии
Вчера 19:18
Дмитрий Селюк: Траоре называли столбом, а Витинью с Оланаре на двоих забили один гол (26)
Дмитрий Селюк: Траоре называли столбом, а Витинью с Оланаре на двоих забили один гол (26)
Вчера 19:17
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"Зенит" прилетел в Москву и заселился в гостиницу (5)
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ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
Вчера 18:54
"Крылья Советов" в гостях одержали победу над "Анжи" (9)
"Крылья Советов" в гостях одержали победу над "Анжи" (9)
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"Рубин" - "Краснодар": стартовые составы (2)
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Аарон Оланаре: нам не хватило везения, чтобы забить (видео) (3)
Аарон Оланаре: нам не хватило везения, чтобы забить (видео) (3)
Зинедин Зидан: Иско доказал, что является большим игроком
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче против "Спортинга" (3:2).
"Я доволен игрой команды. Иско доказал, что является большим игроком. Он показал свое индивидуальное мастерство, что заслуживает место в составе "Реала", - цитирует Зидана AS.
"Я доволен игрой команды. Иско доказал, что является большим игроком. Он показал свое индивидуальное мастерство, что заслуживает место в составе "Реала", - цитирует Зидана AS.
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