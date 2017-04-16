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Зинедин Зидан: Иско доказал, что является большим игроком

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче против "Спортинга" (3:2).

"Я доволен игрой команды. Иско доказал, что является большим игроком. Он показал свое индивидуальное мастерство, что заслуживает место в составе "Реала", - цитирует Зидана AS.
Теги: Зидан Реал Спортинг Хихон
Сегодня, 09:25
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