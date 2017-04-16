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"Оренбург" - "Терек": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РФПЛ "Оренбург" – "Терек".

"Оренбург": Абакумов, Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Парняков, Малых, Афонин, Попович, Георгиев, Григорьев, Дюриш.

"Терек": Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Плиев, Пирис, Дьёмбер, Кузяев, Митришев, Грозав, Мбенге.
Теги: Оренбург Терек
Сегодня, 12:17
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