"Спартак" переустановил сиденья на "Открытие Арене" перед матчем с "Зенитом"

"Спартак" переустановил сиденья на стадионе "Открытие Арена" перед домашним матчем 23-го тура чемпионата России с "Зенитом", который состоится 16 апреля.Красно-белые проведут акцию в связи с юбилеем клуба, которому 18 апреля исполняется 95 лет.