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"Спартак" переустановил сиденья на "Открытие Арене" перед матчем с "Зенитом"

"Спартак" переустановил сиденья на стадионе "Открытие Арена" перед домашним матчем 23-го тура чемпионата России с "Зенитом", который состоится 16 апреля.

Красно-белые проведут акцию в связи с юбилеем клуба, которому 18 апреля исполняется 95 лет.

"Спартак" переустановил сиденья на "Открытие Арене" перед матчем с "Зенитом"
Теги: Спартак
Сегодня, 12:18
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9
(1)
№9 Написал: махмуд иванович шниперсон болота (Сегодня, 13:27) #
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online

а гамасека своего бетонного прикрыли или пугать им будут


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русак эталонный
Регистрация: 30.03.2017
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:02) #
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  •  (4)

Цитата: Primus
не вынимая файеры из своих ж...

и установил на гостевом секторе специальные штыри..
сел "жевелом" на своеобразный капсюль и тут же пукнул.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Primus
Работники стадиона установили сиденья с подогревом - таким образом, питерские болельщики смогут устроить пиротехнические шоу, не вынимая файеры из своих ж... smile

smile laughing satisfied
Регистрация: 4.06.2015
№6 Написал: Primus Москва (Сегодня, 12:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Работники стадиона установили сиденья с подогревом - таким образом, питерские болельщики смогут устроить пиротехнические шоу, не вынимая файеры из своих ж... smile
Регистрация: 14.07.2013
№5 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Переставили жо пой к полю заранее?.. laughing
Регистрация: 24.10.2007
№4 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:43) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормальные меры предосторожности - СБГ как саранча. Понятно, грязь и смрад от "гостей" неизбежны. Но хотя бы кресла целыми останутся
Регистрация: 4.06.2015
№3 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 12:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
будет о чем поговорить Луческу
Регистрация: 24.11.2008
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (4)
online

Бомбочки подложили ....
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: боря888 (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (5)

Гвоздики повтыкал )))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))
))))
Регистрация: 21.12.2016
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