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"Спартак" сыграет в красно-белой форме, "Зенит" - в лазурной

"Спартак" и "Зенит" определились с комплектами формы на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает официальный твиттер москвичей.

"Спартак" сыграет в красно-белой форме, "Зенит" – в лазурной.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 13:26
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