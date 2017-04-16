"Спартак" сыграет в красно-белой форме, "Зенит" - в лазурной

"Спартак" и "Зенит" определились с комплектами формы на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает официальный твиттер москвичей.



"Спартак" сыграет в красно-белой форме, "Зенит" – в лазурной.