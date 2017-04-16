Посетители Rusfootball.info уверены в победе "Спартака" над "Зенитом"

Сегодня в 20:00 по московскому времени, возможно, состоится главный матч года. "Спартак" в ранге лидера чемпионата России в рамках 23-го тура на своем поле примет "Зенит".По результатам опроса на, болельщики отдают свое предпочтение "Спартаку". В победе красно-белых уверены 1132 пользователей (56.01%). В "Зенит" верит значительно меньше людей - 601 пользователей (29.74%). 288 человек считают, что победителя выявлено сегодня не будет.