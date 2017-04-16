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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Посетители Rusfootball.info уверены в победе "Спартака" над "Зенитом"

Сегодня в 20:00 по московскому времени, возможно, состоится главный матч года. "Спартак" в ранге лидера чемпионата России в рамках 23-го тура на своем поле примет "Зенит".

По результатам опроса на Rusfootball.info, болельщики отдают свое предпочтение "Спартаку". В победе красно-белых уверены 1132 пользователей (56.01%). В "Зенит" верит значительно меньше людей - 601 пользователей (29.74%). 288 человек считают, что победителя выявлено сегодня не будет.

Посетители Rusfootball.info уверены в победе "Спартака" над "Зенитом"
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 13:27
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№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:31) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Almaz
styh,
Это не дерби;)

Ну не дерби конечно, но матч наиглавнейший.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Almaz (Сегодня, 13:31) #
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online

styh,
Это не дерби;)

Верю в бомжей..
Регистрация: 29.07.2015
№2 Написал: махмуд иванович шниперсон болота (Сегодня, 13:30) #
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online

4-4


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русак эталонный
Регистрация: 30.03.2017
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:28) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дерби. Но на данный период Спартак посильней, играет дома. Поддержка трибун. Как бы Зениту не потеряться.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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