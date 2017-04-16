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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Клод Пюэль: думаю, мы могли бы сыграть лучше против "Манчестер Сити"
Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль высказался о поражении своей команды в матче против "Манчестер Сити" (0:3) в 33-м туре чемпионата Англии.
"Во втором тайме нам забили два гола в контратаке. Я думаю, мы могли бы сыграть лучше против "Манчестер Сити". Мы просто много нервничали, когда мяч попадал нам. Такой результат разочаровал. Это был не лучший день для нас. Надо поздравить "Манчестер Сити" с победой", - цитирует наставника ВВС.
"Во втором тайме нам забили два гола в контратаке. Я думаю, мы могли бы сыграть лучше против "Манчестер Сити". Мы просто много нервничали, когда мяч попадал нам. Такой результат разочаровал. Это был не лучший день для нас. Надо поздравить "Манчестер Сити" с победой", - цитирует наставника ВВС.
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