Клод Пюэль: думаю, мы могли бы сыграть лучше против "Манчестер Сити"

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль высказался о поражении своей команды в матче против "Манчестер Сити" (0:3) в 33-м туре чемпионата Англии.



"Во втором тайме нам забили два гола в контратаке. Я думаю, мы могли бы сыграть лучше против "Манчестер Сити". Мы просто много нервничали, когда мяч попадал нам. Такой результат разочаровал. Это был не лучший день для нас. Надо поздравить "Манчестер Сити" с победой", - цитирует наставника ВВС.