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"Эспаньол" одержал победу над "Леганесом"

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Леганес" обыграл на своём поле "Эспаньол".

Чемпионат Испании

32 тур

"Леганес" - "Эспаньол" 0:1

Голы: Баптистау, 90+2

"Леганес": Эррерин, Тито, Марин, Мантовани, Сиовас, Моран, Перес (Тимор, 68), Габриэл, Шимановски (Мачис, 88), Эль-Зхар, Герреро (Лусиано, 62)

"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Рейес, Лопес, Фуэго, Лопес, Хурадо (Наварро, 86), Рока, Пьятти (Перес, 76), Морено, Кайседо (Баптистау, 65)

Предупреждения: Кайседо, 45, Фуэго, 53, Перес, 63
Теги: Эспаньол
Сегодня, 15:13
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