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13:26
Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
"Эспаньол" одержал победу над "Леганесом"
В матче 32-го тура чемпионата Испании "Леганес" обыграл на своём поле "Эспаньол".
Чемпионат Испании
32 тур
"Леганес" - "Эспаньол" 0:1
Голы: Баптистау, 90+2
"Леганес": Эррерин, Тито, Марин, Мантовани, Сиовас, Моран, Перес (Тимор, 68), Габриэл, Шимановски (Мачис, 88), Эль-Зхар, Герреро (Лусиано, 62)
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Рейес, Лопес, Фуэго, Лопес, Хурадо (Наварро, 86), Рока, Пьятти (Перес, 76), Морено, Кайседо (Баптистау, 65)
Предупреждения: Кайседо, 45, Фуэго, 53, Перес, 63
Чемпионат Испании
32 тур
"Леганес" - "Эспаньол" 0:1
Голы: Баптистау, 90+2
"Леганес": Эррерин, Тито, Марин, Мантовани, Сиовас, Моран, Перес (Тимор, 68), Габриэл, Шимановски (Мачис, 88), Эль-Зхар, Герреро (Лусиано, 62)
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Рейес, Лопес, Фуэго, Лопес, Хурадо (Наварро, 86), Рока, Пьятти (Перес, 76), Морено, Кайседо (Баптистау, 65)
Предупреждения: Кайседо, 45, Фуэго, 53, Перес, 63
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