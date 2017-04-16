Без сюрпризов. "Урал" дома обыграл "Томь"

Чемпионат России



23 тур



Урал 1-0 Томь



Гол: Бикфалви, 40



"Урал": Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Димитров (Павлюченко, 70), Лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви.



"Томь": Солосин, Митерев, Осипов (Карымов, 84), Баляйкин, Попов, Большунов (Науменко, 72), Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.



Предупреждения: Данцев, 34 - Сасин, 87, Макурин, 89. Бикфалви, 40Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Димитров (Павлюченко, 70), Лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви.Солосин, Митерев, Осипов (Карымов, 84), Баляйкин, Попов, Большунов (Науменко, 72), Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.Данцев, 34 - Сасин, 87, Макурин, 89.

Екатеринбуржцы добыли три прогнозируемых очка в поединке с молодым томским коллективом.рассказывает об очередном весеннем успехе команды Александра Тарханова.О чем это я в подзаголовке? Ну, мы же регулярно говорим о центральных поединках, как наиболее интригующих в рамках игрового дня. А раз есть центральная встреча, то должна быть и боковая – та, что привлекает меньше всего внимания. И на эту роль в 23-м туре с полным на то основанием претендовала схватка в Екатеринбурге, куда в гости к "Уралу" прибыла "Томь".Подопечные Александра Тарханова после зимнего перерыва сумели удивить футбольную общественность. "Шмели" не только впервые в истории выбрались в финал Кубка России, где постараются добыть трофей и путевку на евроарену, но и здорово стартовали во второй части первенства. Двенадцать из пятнадцати возможных очков – такого показателя в первых пяти весенних турах не было больше ни у кого! Разумеется, одной из причин тому стал относительно легкий календарь "Урала" на этом отрезке, однако сим фактором еще нужно было воспользоваться, что екатеринбургская команда и проделала с блеском.Уверенная весенняя поступать "шмелей" позволила им оказаться в достаточно безопасном положении, однако успокаиваться подшефным Тарханова было очень рано. Особенно на фоне вчерашней победы "Крыльев" в Махачкале и сегодняшнего успеха "Оренбурга". В такой ситуации "Уралу" следовало во что бы то ни стало укладывать на лопатки "Томь", ведь дальше клуб из Екатеринбурга ожидает тяжелейшая серия их трех выездов к "Зениту", "Спартаку" и "Тереку".Задача сия, впрочем, казалось далеко не самой сложной. После всех зимних неурядиц единственный представитель Сибири в РФПЛ утратил реальные шансы на выживание и, по сути, сконцентрировался на том, чтобы просто набрать так много очков, как получится. Но пока что омоложенная "Томь" была опасна только на своем поле, где она переиграла "Амкар" и отобрала два пункта у "Рубина". За пределами же Томска подопечные Валерия Петракова потерпели три поражения с общим счетом 0:13 (то, что поединок против "Ростова" был для томичей формально домашним, не имеет значения, ибо мы говорим о ситуации де-факто). И непонятно было, почему эта тенденция должна оборваться в Столице Урала.Ко всему прочему, Валерий Петраков не мог сегодня рассчитывать на Кузнецова и Пугина, что делало хозяев совсем уж явными фаворитами.Первый тайм на экс-"Уралмаше" выдался откровенно скучным. Хозяева ожидаемо владели солидным территориальным перевесом, однако в атаке действовали однообразно и без особой выдумки, что позволяло гостям спокойно оборонять свои владения. Очень долгое время самым опасным моментом "шмелей" оставался дальний выстрел Ильина еще на 3-й минуте – мяч просвистел рядом с левой штангой. Можно припомнить также удар головой в исполнении Бикфалви, замыкавшего подачи с углового (мяч попал в защитника), и эпизод, в коем после розыгрыш еще одного корнера Емельянов едва не протолкнул мяч в ворота, однако к стопроцентным сии шансы отнести аж никак нельзя."Томь" к штрафной площадке "Урала" наведывалась редко и лишь пыталиась что-то сотворить усилиями, прежде всего, Соболева. Именно он в начале встречи неплохо пробил издали, а позднее дважды отбрасывал мяч под удар партнеру в хорошую позицию, но в обоих случаях защитники хозяев перехватывали эти передачи.Казалось, что игра так и прикатится к перерыву со вполне логичными нулями на табло. Однако незадолго до ухода команд в раздевалку вновь проявилось себя одно из главных открытий весенней части российского сезона – Владимир Ильин. 24-летний форвард, неожиданно здорово раскрывшийся под руководством Александра Тарханова, в зоне правого инсайда легко ушел от подката Митерева, оценил ситуацию и выкатил мяч на оставшегося без опеки Бикфалви, который в касание расстрелял дальний угол, не оставив шансов Солосину.Интересно, что румынский хавбек делит с Пугиным роль лучшего бомбардира текущего чемпионата в составе… "Томи"! Ведь до зимнего перерыва Эрик защищал цвета сибирского клуба и был там одним из лучших. Если бы не финансовые проблемы, накрывшие томичей, сегодня Бикфалви, вероятно, вышел бы на поле в качестве гостя. Но так уж вышло, что румын перебрался в "Урал" и жалеть свою недавнюю команду не стал.На старте второго тайма приключился эпизод, который мог развернуть игру совсем в другую сторону и оставил после себя серьезный знак вопроса.Привезли этот момент к своим воротам екатеринбургские футболисты, по сути, сами. Сначала "шмели" обрезались недалеко от собственной штрафной, а затем сыграли так невнятно, что мяч полетел на ход Соболеву, и тот едва не выскочил на свидание с Заболотным. Однако в последний миг Александр рухнул на газон, а Алексей Матюнин на сие никак не отреагировал. И даже просмотр повтора с трех разных ракурсов не смог дать точный ответ на вопрос о том, был ли там фол. Кто-то из уральцев, падая, тянулся рукой к ноге форварда "Томи". Коснулся ли он ее? Спросите что-нибудь попроще… В общем, бригада арбитров нарушения не заметила. А ведь это мог быть пенальти с красной карточкой…Если не считать описанного только что спорного момента, в целом вторая половина игры получилась еще более тоскливой, нежели первая. Хозяева, ведя в счете, несколько снизили свою активность, томичи же, напротив, старались идти вперед активнее, но и у тех, и у других мало что получалось из-за большого количества ошибок и неудачных решений. Остроты не было практически никакой.В исполнении "Урала" можно вспомнить разве что комбинацию Бикфалви-Ильин-Бикфалви, похожую на голевую, однако на сей раз Эрик попал в защитника. Незадолго до финального свистка вышедший на замену Манучарян опасно стрелял с лета, и Солосину довелось потрудиться, дабы выручить свою команду.Продолжавший сражаться практически со всей защитой соперника Соболев заработал для "Томи" очень перспективный штрафной, с коего Голышев угодил в стенку, а на 83-й минуте гости едва не отыгрались после розыгрыша углового, но Попов, пробивая метров с 9-ти, промахнулся мимо ближнего угла."Шмели" сумели классно поздравить с 26-летием своего голкипера, добыв очередную, четвертую кряду, победу и позволив Николая Заболотному седьмой раз в текущем чемпионате остаться "сухим". "Урал" продолжает возглавлять виртуальную таблицу весенней части сезона, заработав пятнадцать баллов в шести встречах. Главным же для подопечных Тарханова является то, что после этой виктории они имеют солидный отрыв в девять очков от зоны плей-офф и могут позволить себе потери на протяжении предстоящий выездной серии.Ну а молодые футболисты "Томи" показали, что они довольно быстро привыкают к требованиям Премьер-лиги, матереют и могут навязывать борьбу более опытным и мастеровитым коллективам.