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Превью. 32 тур. ФНЛ
Александр Тарханов: "Томь" защищалась всей командой
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Томью" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.
"Мы имели преимущество в первом тайме. Единственное, что никак не могли создать голевые моменты. "Томь" защищалась всей командой. Второй там прошёл в борьбе. Мы долго не могли вскрыть оборону соперника. Замены были сделаны на то, чтобы забить гол и одержать победу", - сказал Тарханов.
"Мы имели преимущество в первом тайме. Единственное, что никак не могли создать голевые моменты. "Томь" защищалась всей командой. Второй там прошёл в борьбе. Мы долго не могли вскрыть оборону соперника. Замены были сделаны на то, чтобы забить гол и одержать победу", - сказал Тарханов.
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