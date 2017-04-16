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Александр Тарханов: "Томь" защищалась всей командой

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Томью" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

"Мы имели преимущество в первом тайме. Единственное, что никак не могли создать голевые моменты. "Томь" защищалась всей командой. Второй там прошёл в борьбе. Мы долго не могли вскрыть оборону соперника. Замены были сделаны на то, чтобы забить гол и одержать победу", - сказал Тарханов.
Теги: Тарханов Урал Томь
Сегодня, 18:27
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№1 Написал: 120220 (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Урал»
Играли спустя рукава. Хорошо хоть три очка взяли. Но играть так как во втором тайме,играть нельзя, даже Ильин потерялся.
Регистрация: 29.07.2008
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