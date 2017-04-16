Александр Тарханов: "Томь" защищалась всей командой

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Томью" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.



"Мы имели преимущество в первом тайме. Единственное, что никак не могли создать голевые моменты. "Томь" защищалась всей командой. Второй там прошёл в борьбе. Мы долго не могли вскрыть оборону соперника. Замены были сделаны на то, чтобы забить гол и одержать победу", - сказал Тарханов.