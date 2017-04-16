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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Зе Луиш и Луис Адриано пропустят матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России с "Зенитом".

"Спартак": Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано, Попов, Зобнин, Промес, Фернандо.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Маурисио, Самедов, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 18:55
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№38 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:54) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Цитата: боря888
Цитата: kronos
это психология

Это работа психолога перед игрой
А, если его нет в команде, тогда этой команде надо играть за колхоз Первой Комунны, а неза Великий Город


Я вообще не уверен, есть ли проф. психологи в командах.
Надо будет разузнать. А так-то это очень важная должность и роль на мой взгляд в спорте. Очень странно что этому уделяется мало внимания




Вот зачем говоришь так? Не понимаю, ты действительно считаешь что игроки Зенита основного состава плохого уровня?)) Да даже на скамейке сидят в общем очень не плохие игроки.
Хотя) я понимаю конечно....

Да ничего я не считаю. Это для вас игра решающая, а у нас ещё 7 игр впереди. Создали ажиотаж , на ровном месте : отрыв в 8 очков, а вы сначала выиграйте, а потом звездите, умники фиговы...
Регистрация: 10.01.2014
№37 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Ну все равно конечно шансы очень увеличились
Но пипец будут гнобить, если проиграем))
Но если Выиграем, уж простите, будем гнобить Мы)
Ибо за полседнюю неделю только ленивый не трепался у Вас, что у Спартака уже 3 очка в кармане
За Вас преимущество - родное поле

вот эта неделя-убила. так ждал этого матча, а всю неделю только о нем и чувствую-перегорел, уже не то.
Регистрация: 8.11.2013
№36 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь Каррера знает что делает.


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№35 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:44) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Зенит1982
Если Спартак хочет быть настоящим чемпионом, должны даже с потерями играть на уровне.


Тут даже возразить нечего...
Регистрация: 7.05.2010
№34 Написал: боря888 (Сегодня, 19:44) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: kronos
Я вообще не уверен, есть ли проф. психологи

Я не уверен вааще, что Дюков помнит, что есть футбол, а не домино и шашки
Регистрация: 21.12.2016
№33 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ну все равно конечно шансы очень увеличились
Но пипец будут гнобить, если проиграем))
Но если Выиграем, уж простите, будем гнобить Мы)
Ибо за полседнюю неделю только ленивый не трепался у Вас, что у Спартака уже 3 очка в кармане
За Вас преимущество - родное поле
Регистрация: 24.10.2013
№32 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 19:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
kronos,
а впереди ещё кони, ростов, который надо кем то вскрывать и ещё куча команд которая "сидит" в обороне.
Регистрация: 8.11.2013
№31 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:41) #
  • -3
  •  (3)
online

Это плохо...
Зенит слегка расслабился.
Регистрация: 7.05.2010
№30 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 19:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: боря888
Цитата: kronos
это психология

Это работа психолога перед игрой
А, если его нет в команде, тогда этой команде надо играть за колхоз Первой Комунны, а неза Великий Город


Я вообще не уверен, есть ли проф. психологи в командах.
Надо будет разузнать. А так-то это очень важная должность и роль на мой взгляд в спорте. Очень странно что этому уделяется мало внимания

Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Eugene24
Да господи, с кем там играть, колхоз сраный приехал. Берегут для Ростова разве что. Также рассмотрю вариант с Амкаром.

Согласен, с кем играть ? Cо сраными бомжами,? Надо выходить и рвать. Состав - нормальный, укрепили центр поля и начнём атаковать - однозначно. Кули все Спартачи притухли? Укрепили центр , а значит , мяч будет ум нас : некуя ссать раньше времени. Кутепова правильно не поставили, руками машет и постоянно фолит, а это - пенальти и удаление, то что не давали раньше , сегодня сразу же будут свистеть, поэтому его и нет. Все матчи этого сезона, за исключением с Анжи, Кутепов в каждом - привёз: или гол или пенальти. А забить у нас может любой , сегодня будем атаковать и гонять этот левый болотный клуб. Вперёд, Спартак...



Вот зачем говоришь так? Не понимаю, ты действительно считаешь что игроки Зенита основного состава плохого уровня?)) Да даже на скамейке сидят в общем очень не плохие игроки.
Хотя) я понимаю конечно....
Регистрация: 24.10.2013
№29 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:37) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Eugene24
Да господи, с кем там играть, колхоз сраный приехал. Берегут для Ростова разве что. Также рассмотрю вариант с Амкаром.

Согласен, с кем играть ? Cо сраными бомжами,? Надо выходить и рвать. Состав - нормальный, укрепили центр поля и начнём атаковать - однозначно. Кули все Спартачи притухли? Укрепили центр , а значит , мяч будет ум нас : некуя ссать раньше времени. Кутепова правильно не поставили, руками машет и постоянно фолит, а это - пенальти и удаление, то что не давали раньше , сегодня сразу же будут свистеть, поэтому его и нет. Все матчи этого сезона, за исключением с Анжи, Кутепов в каждом - привёз: или гол или пенальти. А забить у нас может любой , сегодня будем атаковать и гонять этот левый болотный клуб. Вперёд, Спартак...
Регистрация: 10.01.2014
№28 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 19:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: gesha978
в принципе правильно. если не до конца выздоровели, то не надо их трогать, по итогам сегодняшней игры медали не повесят, а вот до конца чемпионата потерять, вот это беда.


С этим согласен, если стратегически смотреть, чемпионство важнее
Регистрация: 24.10.2013
№27 Написал: боря888 (Сегодня, 19:34) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: kronos
это психология

Это работа психолога перед игрой
А, если его нет в команде, тогда этой команде надо играть за колхоз Первой Комунны, а неза Великий Город
Регистрация: 21.12.2016
№26 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 19:31) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: боря888
Цитата: kronos
Чтобы наши игроки не расслабились от этой новости
А ведь могут(((((((

Такое может сделать только говно, играющее за честь профсоюза работников пищщеторга )))))))))))))))))))))))))))))
)))
А профи, по определению, этого не могут сделать
Но, сколько их - вот вопрос


да все могут
это психология
Регистрация: 24.10.2013
№25 Написал: боря888 (Сегодня, 19:30) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: kronos
Чтобы наши игроки не расслабились от этой новости
А ведь могут(((((((

Такое может сделать только говно, играющее за честь профсоюза работников пищщеторга )))))))))))))))))))))))))))))
)))
А профи, по определению, этого не могут сделать
Но, сколько их - вот вопрос
Регистрация: 21.12.2016
№24 Написал: зеленая оса (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (5)

Короче играем без нападения.
Регистрация: 10.03.2017
№23 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 19:28) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
в принципе правильно. если не до конца выздоровели, то не надо их трогать, по итогам сегодняшней игры медали не повесят, а вот до конца чемпионата потерять, вот это беда.
Регистрация: 8.11.2013
№22 Написал: vlees... (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
kronos,
Давайте сыграем 1-1:)
Регистрация: 15.04.2017
№21 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees...
Цитата: styh
Зачем Ещенко-тихоход?? Да и неинапрягает ли Спартаковцев отсутствие Зе Луиша с Адриано?? Один Промес будет тащить с Фернандо??

Да я как увидел состав сразу плохо стало:)буду рад ничье,не представляю даже как Промес будет бороться на 2 этаже против Ивановича и Нету

Терпение. Матч скоро начнется. Как говорится за хороший футбол.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№20 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
!!!!

Не знаешь, хорошо или плохо!
Проиграем - позор ! И Спартачи - скажут и заорут все! И Правильно будут говорить!!))
Выиграем - они скажут что без нападающих проиграли))


Пипец)

Главное! Главное!! Чтобы наши игроки не расслабились от этой новости
А ведь могут(((((((
Регистрация: 24.10.2013
№19 Написал: vlees... (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Зачем Ещенко-тихоход?? Да и неинапрягает ли Спартаковцев отсутствие Зе Луиша с Адриано?? Один Промес будет тащить с Фернандо??

Да я как увидел состав сразу плохо стало:)буду рад ничье,не представляю даже как Промес будет бороться на 2 этаже против Ивановича и Нету
Регистрация: 15.04.2017
№18 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Зачем Ещенко-тихоход?? Да и неинапрягает ли Спартаковцев отсутствие Зе Луиша с Адриано?? Один Промес будет тащить с Фернандо??


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№17 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:12) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Очень легковесный состав против Зенита.
Слабо верится в положительный исход матча.
Регистрация: 22.09.2007
№16 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 19:11) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да господи, с кем там играть, колхоз сраный приехал. Берегут для Ростова разве что. Также рассмотрю вариант с Амкаром.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (8)
online

Блин..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:09) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Luis
Нормально.Без Зе Луиша и Адриано брали очки.
Зенит сейчас ничего не показывает,не надо переживать

так защитники вместе не играли...у них смольников в составе появился и пофиг что долго не играл данни тоже не играл...а вот кто будет против длинного Дзюбы играть...?
Регистрация: 18.07.2011
№13 Написал: trent (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак Москва!! нормальный состав!!


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№12 Написал: vlees... (Сегодня, 19:08) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: splin
Можно проиграть матч с "Зенитом", но выиграть все остальные.Правильно бережет Зе.

Если проиграют начнется пздц:)игра с Ростовом потом,а там почти всегда проигрываем,и потом дерби еще
Регистрация: 15.04.2017
№11 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
4-3-3
Регистрация: 24.11.2008
№10 Написал: splin Москва (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Можно проиграть матч с "Зенитом", но выиграть все остальные.Правильно бережет Зе.
Регистрация: 26.01.2010
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:03) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
промес в нападении - это не его место


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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