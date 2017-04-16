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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Артем Дзюба сыграет против "Спартака" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 23-го тура чемпионата России и со "Спартаком".

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Юсупов, Жулиано, Эрнани, Данни, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Рудаков, Лодыгин, Анюков, Жирков, Шатов, Цаллагов, Маурисио, Хави Гарсия, Молло, Мак, Кержаков, Джорджевич.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 18:57
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27
(5)
№27 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 19:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Дзюба сыграет с первых минут, а В. Г. Карпин покрасил волосы...
Регистрация: 26.09.2010
№26 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Городовой Россия (Сегодня, 19:04) #
...Юсупов и полено Эрнани в опорке вместо Витселя?...
Ну не стоит уж так наезжать на Юсупова и, тем более, Эрнани, который только привыкает к такому футболу, в чужой стране, чем богаты, тому и рады, тем более, вряд ли можно вспомнить больше 2-3 игроков с паспортом, которые лучше Юсупова по позиции. Да и не были ли вы среди тех крикунов с Орловым во главе, которые, как попугаи, твердили, что Витцель замедляет игру. Хорошо, что хоть доходит с трудом, какого высокого уровня игрок играл в Зените. А разве Городовой не был в числе тех крикунов, когда после нескольких забитых Маком мячей, кричали, что это супер игрок, не замечая простейшего, он сам ничего создать не может и взять игру на себя не может. Просто он рядовой игрок среднеевропейского уровня, для которого нужны ведущие.



В целом я согласен)) Даже очень согласен. Хотя у Мака и Эрнани, отмечу, хороший удар.
Но где Молло???? Что с ним)

Цитата: utekay
Смольников давно не играл...тревожно


Ну да(
Регистрация: 24.10.2013
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Смольников давно не играл...тревожно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Городовой Россия (Сегодня, 19:04) #
...Юсупов и полено Эрнани в опорке вместо Витселя?...
Ну не стоит уж так наезжать на Юсупова и, тем более, Эрнани, который только привыкает к такому футболу, в чужой стране, чем богаты, тому и рады, тем более, вряд ли можно вспомнить больше 2-3 игроков с паспортом, которые лучше Юсупова по позиции. Да и не были ли вы среди тех крикунов с Орловым во главе, которые, как попугаи, твердили, что Витцель замедляет игру. Хорошо, что хоть доходит с трудом, какого высокого уровня игрок играл в Зените. А разве Городовой не был в числе тех крикунов, когда после нескольких забитых Маком мячей, кричали, что это супер игрок, не замечая простейшего, он сам ничего создать не может и взять игру на себя не может. Просто он рядовой игрок среднеевропейского уровня, для которого нужны ведущие.
Регистрация: 13.11.2009
№23 Написал: suvirinimas (Сегодня, 19:45) #
  • -5
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Спартак с чемпионством!
Регистрация: 9.02.2014
№22 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 19:33) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
Смольников на поле. Весьма любопытно. Будет увлекательный матч.


За Смольникова не уверен.
Не играл долго(( Будет не успевать возвращаться.....

Цитата: AndNow60
Опять Дзюба-Кокорин... cry


Ну а кто еще?
Если только Кержаков
Кстати, его вполне можно выпустить мин. на 20 - вполне его хватит
Регистрация: 24.10.2013
№21 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 19:30) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Да, Луческу в своём репертуаре, впрочем... Всё будет решаться в центре поля, если Эрнани, Юсупов будут костьми ложиться, борясь за каждый мяч, прерывая атаки Спартака в зародыше, и им будут помогать хоть немного Жулиано, Данни и Кокорин, которые, в принципе, не умеют обороняться и отбирать мяч, но без сомнения каждый хоть нехотя, но может и должен этим заниматься в таком матче, где решаются две задачи- не отпустить далеко Спартак и оторваться от ЦСКА.


Юсупов нормально играет) черновой работы много делает
чуть боится вперед играть . .ну что ж теперь
Регистрация: 24.10.2013
№20 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Опять Дзюба-Кокорин... cry


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№19 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:21) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Смольников на поле. Весьма любопытно. Будет увлекательный матч.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№18 Написал: N-52 (Сегодня, 19:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
В сегодняшний "Зенит" можно только верить, Надо верить ! Ну еще и Титов "вякнул", а это уже - примета .
Регистрация: 13.08.2012
№17 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да, Луческу в своём репертуаре, впрочем... Всё будет решаться в центре поля, если Эрнани, Юсупов будут костьми ложиться, борясь за каждый мяч, прерывая атаки Спартака в зародыше, и им будут помогать хоть немного Жулиано, Данни и Кокорин, которые, в принципе, не умеют обороняться и отбирать мяч, но без сомнения каждый хоть нехотя, но может и должен этим заниматься в таком матче, где решаются две задачи- не отпустить далеко Спартак и оторваться от ЦСКА.
Регистрация: 13.11.2009
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Ну смести Кришито в цетр, налево Жиркова и вариативность появляется.


Да, Жирков должен быть на поле.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№15 Написал: suvirinimas (Сегодня, 19:14) #
  • -2
  •  (4)

Вот что делает лимит. Дзюбам, Кокориным место забранированно навечно.
Регистрация: 9.02.2014
№14 Написал: vlees... (Сегодня, 19:12) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Цитата: vlees...
все правильно делает Плаческу


Ну смести Кришито в цетр, налево Жиркова и вариативность появляется.

У жиркова вроде травма была,значит еще не до конца отошел
Регистрация: 15.04.2017
№13 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 19:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees...
все правильно делает Плаческу


Ну смести Кришито в цетр, налево Жиркова и вариативность появляется.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:10) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
С возвращением, Смол, присматривай там за Артурчиком.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: suvirinimas (Сегодня, 19:06) #
  • -7
  •  (7)

Skyline,
Уж Юсупов то намного сильнее твоего бездаря Дзюбы.
Регистрация: 9.02.2014
№10 Написал: vlees... (Сегодня, 19:05) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
господи бомжи все правильно делает Плаческу,лимит просто мешает вместо Юсупова поставить Хави Гарсию,и мне кажется он даже хуже Юсупова.
Регистрация: 15.04.2017
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:05) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Лимит прижал зенит


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: suvirinimas (Сегодня, 19:04) #
  • -5
  •  (7)

Когда придет новый тренер Дзюбы в стартовом составе никогда не будет.
Регистрация: 9.02.2014
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:04) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Юсупов и полено Эрнани в опорке вместо Витселя?Это сильно.Дедушка совсем епанулся.Эрнани дно когда идет заруба в центре,Маурисиу был бы лучше и Жулиано никакой в старте.Ждем Мака под усиление с его суперскими пасами в ноги ближайшему сопернику.Надеюсь это последний сезон цыгана.Нет слов.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
закол цыган ставить этого водятла кокса других нет что ли?
Регистрация: 3.02.2011
№5 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 19:04) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин.... Джорджевич в РАЗЫ интереснее, но спасибо г...ну Мудко за лимит
Регистрация: 5.09.2012
№4 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Юсупов...румын ебу дал


А КоКо тебя в составе не шокирует? Зато напряг у цыги с Шатовым и Кержаков на лавке.
И лимит тут не при чем.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Юсупов...румын ебу дал

румын билет до дома купил, и что бы наверняка...
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: vlees... (Сегодня, 18:59) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Юсупов...румын ебу дал

Лимит мешает
Регистрация: 15.04.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:58) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Юсупов...румын ебу дал


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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