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18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
17:08
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
13:26
Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
"Валенсия" и "Севилья" голов не забили
Чемпионат Испании
32 тур
"Валенсия" - "Севилья" 0:0
"Валенсия": Диего Алвес - Мангаля, Гарай, Тони Лато, Монтойя - Орельяна, (Нани, 88), Солер, Парехо, Перес - Дзадза, Мунир, (Канселу, 83).
"Севилья": Рико - Пареха, Эскудеро, Лангле, Мариано - Витоло, (Йоветич, 21), Нзонзи, Корреа, Сарабия, Васкес, (Монтойя, 88), - Иборра.
Предупреждения: Перес, 40, Солер, 55, Йоветич, 73, Иборра, 81
32 тур
"Валенсия" - "Севилья" 0:0
"Валенсия": Диего Алвес - Мангаля, Гарай, Тони Лато, Монтойя - Орельяна, (Нани, 88), Солер, Парехо, Перес - Дзадза, Мунир, (Канселу, 83).
"Севилья": Рико - Пареха, Эскудеро, Лангле, Мариано - Витоло, (Йоветич, 21), Нзонзи, Корреа, Сарабия, Васкес, (Монтойя, 88), - Иборра.
Предупреждения: Перес, 40, Солер, 55, Йоветич, 73, Иборра, 81
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