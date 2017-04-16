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"Валенсия" и "Севилья" голов не забили

Чемпионат Испании

32 тур

"Валенсия" - "Севилья" 0:0

"Валенсия": Диего Алвес - Мангаля, Гарай, Тони Лато, Монтойя - Орельяна, (Нани, 88), Солер, Парехо, Перес - Дзадза, Мунир, (Канселу, 83).

"Севилья": Рико - Пареха, Эскудеро, Лангле, Мариано - Витоло, (Йоветич, 21), Нзонзи, Корреа, Сарабия, Васкес, (Монтойя, 88), - Иборра.

Предупреждения: Перес, 40, Солер, 55, Йоветич, 73, Иборра, 81
Теги: Валенсия Севилья
Сегодня, 19:09
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