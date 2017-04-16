Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
17:08
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
13:26
Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
"Локомотив" разгромил тульский "Арсенал"
"Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.
Чемпионат России
23 тур
"Арсенал" - "Локомотив" 0:3
Голы: Фернандеш, 53, Майкон, 74 (пен), Ари, 76.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко, 82), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг, 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон, 61), Ари.
Предупреждения: Вергара, 9, Расич, 34, И. Денисов, 37, В. Денисов, 75, Миранчук, 81, Шевченко, 90+1.
Удаление: Расич, 37.
Чемпионат России
23 тур
"Арсенал" - "Локомотив" 0:3
Голы: Фернандеш, 53, Майкон, 74 (пен), Ари, 76.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко, 82), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг, 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон, 61), Ари.
Предупреждения: Вергара, 9, Расич, 34, И. Денисов, 37, В. Денисов, 75, Миранчук, 81, Шевченко, 90+1.
Удаление: Расич, 37.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.