"Локомотив" разгромил тульский "Арсенал"

"Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.



Чемпионат России



23 тур



"Арсенал" - "Локомотив" 0:3



Голы: Фернандеш, 53, Майкон, 74 (пен), Ари, 76.



"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко, 82), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.



"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг, 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон, 61), Ари.



Предупреждения: Вергара, 9, Расич, 34, И. Денисов, 37, В. Денисов, 75, Миранчук, 81, Шевченко, 90+1.



Удаление: Расич, 37.