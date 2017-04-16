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"Локомотив" разгромил тульский "Арсенал"

"Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.

Чемпионат России

23 тур

"Арсенал" - "Локомотив" 0:3

Голы: Фернандеш, 53, Майкон, 74 (пен), Ари, 76.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко, 82), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг, 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон, 61), Ари.

Предупреждения: Вергара, 9, Расич, 34, И. Денисов, 37, В. Денисов, 75, Миранчук, 81, Шевченко, 90+1.

Удаление: Расич, 37.
Теги: Арсенал Тула Локомотив
Сегодня, 19:26
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12
(2)
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Кто ещё не громил физрука?


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 19:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
всех наших с победой! добротно! но меня очень напрягает почти полное отсутствие моментов в позиционной атаке. тяжело скрывать,а играют так почти все. что то надо придумывать с этим. хорошо хоть есть кто может плюнуть!
Регистрация: 9.11.2011
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:54) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: styh
Как команда стала прибавлять сразу началось нытье.

а кто ноет?
мне пофиг, дурилка!
я просто смотрел и высказал свою точку зрения на удаление..
кстати, не только я увидел это..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№9 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: QoshaK
Цитата: pivo69
Локомотив с победой с крупным счётом!
Победа абсолютно заслуженная,Локомотив
во всех компонентах игры был сильнее
Арсенала!
Пожалуй,лёгкое недоумение вызвала вторая
жёлтая карточка Расича,ведь,в штрафной
площади вне пределов вратарской площадки,
вратарь отличается от полевых игроков только
тем,что имеет право играть руками.


В чем то я с вами согласен. Был бы зенитовский или спартаковский вратарь то удаление не дали бы. Но с другой стороны во первых футбол это не регби где можно очень грубо толкаться а во вторых ну куда ты чудак на букву М лезешь когда ты уже на карточке.


Тут даже не в том дело чей вратарь...было бы
нарушение Расича во вратарской площадке-
никаких сомнений,жёлтая карточка...
А так нарушение в штрафной,но без брутальности,
хотя и довольно жёсткое,на мой взгляд,на жёлтую
не тянуло.
Регистрация: 7.05.2010
№8 Написал: AnK. (Сегодня, 19:47) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
"Арсеналу" вслед за "Томью" пора в Пердив. Хватит позориться в Премьер-лиге!
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
судейство вновь "на высоте"..

Что опять не так?

Как команда стала прибавлять сразу началось нытье.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:43) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: pivo69
Локомотив с победой с крупным счётом!
Победа абсолютно заслуженная,Локомотив
во всех компонентах игры был сильнее
Арсенала!
Пожалуй,лёгкое недоумение вызвала вторая
жёлтая карточка Расича,ведь,в штрафной
площади вне пределов вратарской площадки,
вратарь отличается от полевых игроков только
тем,что имеет право играть руками.


В чем то я с вами согласен. Был бы зенитовский или спартаковский вратарь то удаление не дали бы. Но с другой стороны во первых футбол это не регби где можно очень грубо толкаться а во вторых ну куда ты чудак на букву М лезешь когда ты уже на карточке.
Регистрация: 27.09.2015
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 19:34) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Эка Фернандеш при Семине разыгрался как..Или гол или результативная передача..После удаления Расича, Арсенал был обречен..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
судейство вновь "на высоте"..

Что опять не так?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:33) #
  • +4
  •  (8)
online

Локомотив с победой с крупным счётом!
Победа абсолютно заслуженная,Локомотив
во всех компонентах игры был сильнее
Арсенала!
Пожалуй,лёгкое недоумение вызвала вторая
жёлтая карточка Расича,ведь,в штрафной
площади вне пределов вратарской площадки,
вратарь отличается от полевых игроков только
тем,что имеет право играть руками.
Регистрация: 7.05.2010
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:30) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально. Неплохо. Двигаемся дальше. Удачи нам Паровозам. Ману четко пульнул.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:28) #
  • -7
  •  (17)
online

судейство вновь "на высоте"..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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