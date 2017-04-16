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"Манчестер Юнайтед" взял верх над "Челси"

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

33 тур

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 2:0

Гол: Рашфорд, 10, Эррера, 52

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Бейи, Рохо, Валенсия, Эррера, Феллайни, Погба, Лингард (Кэррик, 67), Янг (Фосу-Менса, 90+3), Рашфорд (Ибрагимович, 85)

"Челси": Бегович, Зума (Лофтус-Чик, 85), Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Фабрегас, 57), Канте, Матич (Виллиан, 66), Азар, Родригес, Коста

Предупреждения: Коста, 36, Кэхилл, 50, Эррер, 74, Рохо, 75, Фабрегас, 90, Ибрагимович, 90+1
Теги: Манчестер Юнайтед Челси
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