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18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
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17:08
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13:26
Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
"Манчестер Юнайтед" взял верх над "Челси"
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" в матче 33-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
33 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 2:0
Гол: Рашфорд, 10, Эррера, 52
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Бейи, Рохо, Валенсия, Эррера, Феллайни, Погба, Лингард (Кэррик, 67), Янг (Фосу-Менса, 90+3), Рашфорд (Ибрагимович, 85)
"Челси": Бегович, Зума (Лофтус-Чик, 85), Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Фабрегас, 57), Канте, Матич (Виллиан, 66), Азар, Родригес, Коста
Предупреждения: Коста, 36, Кэхилл, 50, Эррер, 74, Рохо, 75, Фабрегас, 90, Ибрагимович, 90+1
Чемпионат Англии
33 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 2:0
Гол: Рашфорд, 10, Эррера, 52
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Бейи, Рохо, Валенсия, Эррера, Феллайни, Погба, Лингард (Кэррик, 67), Янг (Фосу-Менса, 90+3), Рашфорд (Ибрагимович, 85)
"Челси": Бегович, Зума (Лофтус-Чик, 85), Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Фабрегас, 57), Канте, Матич (Виллиан, 66), Азар, Родригес, Коста
Предупреждения: Коста, 36, Кэхилл, 50, Эррер, 74, Рохо, 75, Фабрегас, 90, Ибрагимович, 90+1
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