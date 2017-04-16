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"Спартак" чемпион?
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"Спартак" одержал победу над "Зенитом" и упрочил свое лидерство

В матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Зенитом" и укрепил свое лидерство.

Чемпионат России

23 тур

"Спартак" - "Зенит" 2:1

Гол: Промес, 22, Самедов, 80 - Дзюба, 67

"Спартак": Ребров, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано (Самедов, 63), Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин, Промес, Фернандо

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Юсупов (Маурисио, 80), Жулиано, Эрнани (Шатов, 46), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения: Промес, 86
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 21:51
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158
(11)
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№158 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 22:52) #
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Цитата: Spartacus1971
Спартак сегодня показал всем кто самый сильный и это при потерях и основных напов.Каррера доказал сегодня,что и за 1 сезон можно сделать команду,которая может стать чемпионом.Сегодня должна была разгромить бомжей,всех с победой.

Спартак зимой взял Самедова и Джикию. чтобы усилить скамейку...
Регистрация: 1.02.2012
№157 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Христос Воскрес! Всех с праздником !

И Спартак с победой! )) Оле ола вперёд Спартак Москва !
Регистрация: 22.05.2015
№156 Написал: Канада (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
способные. smile
Смайлик поменяй на open_mouth ,нормальный диаметр КРАСНО - БЕЛОГО ХУЯ!


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№155 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Канада
За щеку взять не тянет? Вопрос риторический,ибо бомж,прикладываясь к к-б куйцу,надеется уловить луч славы..

блеадь, опять ты сдесь, кленовая жопа?
Цитата: Сибирячок
Да ладно тебе. Будь милосердным - лежачих бить и добивать грех.

о...и подсос твой тоже тута...сибиряк ряженый, ему вот и дай за счеку, а то стисняится за спортаг он болеть...посвяти яго, канадец


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№154 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
.будем мы с конями отдуваться

не дай бог
Регистрация: 2.02.2012
№153 Написал: РостовПапа (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Spartak СССР
Цитата: РостовПапа
Зенит хорошо играл, а Спартак как всегда бей-беги на Промеса. К сожалению, Зенит не смог преодолеть спартаковский автобус. Луческу не наладил у Зенита игру в обороне

в автобус твой ростов играет,пять матчей подряд 0:0 и ты еще что то про Спартак смеешь писать joy

Ростову простительно. К тому же команда выхолощена еврокубками. Как и Зенит. Поэтому уважуха Зениту. А на Спартаке тавро слива еврокубков и опозоревания российского футбола на международной арене
Регистрация: 18.05.2016
№152 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:51) #
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online

Цитата: Blessing
Цитата: utekay
Как приятно смотреть на таблицу!!!!!!!!!!!!
блевать тянет


Но для них то в новинку, видишь, нашими словами заговорили, выучили за 15 лет, способные. smile


если мы играем в чемпионате, где бьем по одному пенальти за чемпионат, а для некоторых нет лимита и индивидуальный график игр
Регистрация: 20.04.2016
№151 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Как приятно смотреть на таблицу!!!!!!!!!!!!
блевать тянет


Но для них то в новинку, видишь, нашими словами заговорили, выучили за 15 лет, способные. smile


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№150 Написал: Канада (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Да ладно тебе. Будь милосердным - лежачих бить и добивать грех.
Ничего подобного - додавить и раздавить..,чтобы ещё на 23 года,эту кучку уродов не видеть и не слышать..


--------------------
Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№149 Написал: solig65 (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с победой!!! Еще одно го...но скинули с хвоста..
Регистрация: 21.07.2016
№148 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 22:46) #
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online

Цитата: freddyk
Цитата: pivo69
А,мне,наоборот,показалось,что российский футбол начал сейчас прибавлять.Единственный минус-потеря Халка,но тут ничего не поделаешь...И всё равно ЖАЛЬ,такой игрок УШЁЛ!!!


Главный показатель- это игра сборной. А хуже сборной не было за всю её историю с 30х годов прошлого века.


Вы считаете,что в этом виноват Спартак?!
Регистрация: 7.05.2010
№147 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:46) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Канада
За щеку взять не тянет?

Да ладно тебе. Будь милосердным - лежачих бить и добивать грех.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№146 Написал: Канада (Сегодня, 22:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
блевать тянет
За щеку взять не тянет? Вопрос риторический,ибо бомж,прикладываясь к к-б куйцу,надеется уловить луч славы..


--------------------
Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№145 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 22:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
NIK-68,
я не в коей мере не принижаю спам а просто констатирую факт этого сезона
Регистрация: 4.02.2011
№144 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:43) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
не...спортаг может и чемпиён, но говно то ещё...в ЛЧ ведь выипут без вариантов...будем мы с конями отдуваться за себя и за тех "ребят" ...из свинарника

Цитата: NIK-68
Как приятно смотреть на таблицу!!!!!!!!!!!!

блевать тянет


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№143 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РостовПапа
Зенит хорошо играл, а Спартак как всегда бей-беги на Промеса. К сожалению, Зенит не смог преодолеть спартаковский автобус. Луческу не наладил у Зенита игру в обороне

в автобус твой ростов играет,пять матчей подряд 0:0 и ты еще что то про Спартак смеешь писать joy
Регистрация: 6.04.2016
№142 Написал: Mahoylich (Сегодня, 22:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Михалыч 70
Иди-ка нах со своими поздравлениями, засунь их себе туда, где вы питарды прячете, бомжемразь.

добрый вечер! Христос Воскресе!

Достойный ответ.5+ спасибо за поздравления.


--------------------
Я за Спартак с 1972 года
Регистрация: 11.11.2016
№141 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 22:42) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: utekay
Цитата: pivo69
Вот без сарказма-Егоров стал намного подвижней,

никакого сарказма...отсудил отлично!


Вот,честно,в кои то времена,наша игра обошлась
без крупных,результативных ошибок...
Единственный,спорный момент,на весь
матч,это,пожалуй,был ли пенальти на руке Комбарова.
Большинство считает,по-видимому,что нет...
Регистрация: 7.05.2010
№140 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:41) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как приятно смотреть на таблицу!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№139 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 22:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
А,мне,наоборот,показалось,что российский футбол начал сейчас прибавлять.Единственный минус-потеря Халка,но тут ничего не поделаешь...И всё равно ЖАЛЬ,такой игрок УШЁЛ!!!


Главный показатель- это игра сборной. А хуже сборной не было за всю её историю с 30х годов прошлого века.
Регистрация: 15.03.2012
№138 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:39) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А где блясинг?А то один" утекай" за питерских отдувается...?Не уж-то боярышник принял?
Регистрация: 2.08.2015
№137 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mike
обидно одно чтоб выиграть чемп надо слить евро кубок а другие клубы добывайте очки а мы будем себе звезды клеить (показатель уровня чемпа)

не ЕК а говночашку,просто нужно правильно расставлять приоритеты,у нас в чемпионате только зенит располагает длинной скамейкой,чтобы играть на несколько фронтов,соответственно остальные решают сами что им важнее
Регистрация: 6.04.2016
№136 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 22:37) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: belozero
Пусть Питер сегодня порадуется за Сосиску, а страна за Спартак

Ну если за "сосиску", тогда за Свиней.
Регистрация: 15.03.2012
№135 Написал: РостовПапа (Сегодня, 22:37) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
NIK-68,
А ты похоже розовые надел
Регистрация: 18.05.2016
№134 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РостовПапа
Зенит хорошо играл, а Спартак как всегда бей-беги на Промеса. К сожалению, Зенит не смог преодолеть спартаковский автобус. Луческу не наладил у Зенита игру в обороне

Очки потерял?
Регистрация: 2.08.2015
№133 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 22:35) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит не заслужил ни победы, и ничьей
Спартак с чемпионством


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№132 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 22:34) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть Питер сегодня порадуется за Сосиску, а страна за Спартак.


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Федун - крест Спартака.
Регистрация: 12.09.2007
№131 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:34) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mike
обидно одно чтоб выиграть чемп надо слить евро кубок а другие клубы добывайте очки а мы будем себе звезды клеить (показатель уровня чемпа)

А сколько раз вы вообще играли в еврокубках? Выскочили разок и где вы сейчас?
Регистрация: 2.08.2015
№130 Написал: Канада (Сегодня, 22:33) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Спартак бессердечный так сильно Дзюбу обидел!
Вечную обиженку ,более обидеть невозможно - это его крест,или "Крестовский" - повсюду жопа!


--------------------
Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№129 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 22:31) #
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Ростов»
обидно одно чтоб выиграть чемп надо слить евро кубок а другие клубы добывайте очки а мы будем себе звезды клеить (показатель уровня чемпа)
Регистрация: 4.02.2011
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