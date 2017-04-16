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22:01
+10 от спартаковской десятки (5)
+10 от спартаковской десятки (5)
18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
17:08
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
"Спартак" одержал победу над "Зенитом" и упрочил свое лидерство
В матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Зенитом" и укрепил свое лидерство.
Чемпионат России
23 тур
"Спартак" - "Зенит" 2:1
Гол: Промес, 22, Самедов, 80 - Дзюба, 67
"Спартак": Ребров, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано (Самедов, 63), Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин, Промес, Фернандо
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Юсупов (Маурисио, 80), Жулиано, Эрнани (Шатов, 46), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения: Промес, 86
Чемпионат России
23 тур
"Спартак" - "Зенит" 2:1
Гол: Промес, 22, Самедов, 80 - Дзюба, 67
"Спартак": Ребров, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано (Самедов, 63), Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин, Промес, Фернандо
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Юсупов (Маурисио, 80), Жулиано, Эрнани (Шатов, 46), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения: Промес, 86
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