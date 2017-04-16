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22:01
+10 от спартаковской десятки (5)
+10 от спартаковской десятки (5)
18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
17:08
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
+10 от спартаковской десятки
Матч, который начали рекламировать ещё в прошлом месяце, отгремел, и, с большой долей вероятности, ответил на главный вопрос сезона. Rusfootball.info - о том, как "Спартак" добывал преимущество, терял его, обретал вновь, а в итоге увеличил перевес в чемпионате до двузначного числа.
От А до Ze
Луис Адриано был привезён в Россию с целью подмены и конкуренции для Зе Луиша, но эти функции сейчас выполнять он не в состоянии, поскольку из строя выбыли одновременно оба спартаковских форварда. Так что Каррера попробовал удивить Луческу лёгкой атакующей троицей и отправил на скамейку заслужившего путешествие туда Кутепова.
Возвращение
«Зенит» приобрёл кучу правых защитников, в последних матчах наигрывал там Цаллагова, но к матчу со «Спартаком» наконец преодолел свои проблемы со здоровьем Игорь Смольников. Правда, насчёт кондиций защитника, не показывавшего пика формы с осени возникали опасения. Впрочем, Андрей Ещенко тоже давненько не внушает доверия. Именно его зону «Зенит», неплохо сыгравший первые минут 5, вскрыл в начале матча.
Не давая поднять головы
«Спартак» ни за какой победой не побежал: сперва красно-белые решили приноровиться к сопернику, потом включили прессинг, а вот затем начали просто подавлять. Давление «Спартака» на защитников «Зенита» давало отличный эффект в виде постоянных перехватов, с которых хозяева сразу же могли опасно атаковать.
Выход из обороны у «Зенита» получался только очень редкими длинными передачами. Пути обычных спартаковцы перекрыли, как полицейские при плане «перехват» дорогу шипами. Центр поля «Зенита», в котором ещё недавно играл Гарсия и Витсель, вчистую проигрывался Эрнани и Юсуповым.
Мощнейший свист слышался с трибун не так часто – значит из игры более-менее был выключен Дзюба. Артём порой цеплялся за мячи, но после первого касания спартаковцы навязывали ему такую борьбу, что почти никаких дивидендов «Зенит» из этого не извлекал. В штрафной Дзюба добрался мяча всего лишь раз, да и то сразу был обезмячен Сердаром Таски.
«Спартак» хорошо контролировал мяч: Зобнин, Глушаков, Фернандо смотрелись органично, понимали друг друга и партнёров. Не просто так великолепная голевая комбинация сложилась из трёх передач этих ребят. Грамотное расположение, трудолюбие, готовность взять игру на себя, отличный настрой. В принципе, к этой четвёрке можно было прицепить и Джано. Быть может, только Ивелин Попов на фоне всеобщей движухи смотрелся не так живо.
Введение системы видеоповторов
Многие из нас мечтают об этом историческом событии, правда для арбитров, а не для тренеров. Видимо, заметив баннер «В Питере – ныть», Мирча Луческу вспомнил, что его коронный трюк сегодня точно пригодится. Вместо попыток исправить аховую ситуацию на поле, румын составлял план будущих интервью, в которых выяснится, что при счёте 0:1 судья Егоров сломал «Зениту» игру, не назначив пенальти.
Эксперт по судейству Натан Бартфельд в эфире «Матч-ТВ» заявил, что это не 11-метровый. Петербургских болельщиков его мнение вряд ли убедило, да и я не перестал считать, что пенальти поставить было можно. Только вот возводить это в причины поражения «Зенита» в 1-м тайме не стоило.
Абсолютно растерянные защитники и полузащитники (одурманенный спартаковским духом, поплыл даже Иванович), единственная опция в атаке с передачей на Смольникова, который после предсказуемых прострелов и подач не успевал вернуться назад – как ни странно, «Зенит» мог быть доволен результатом 1-го тайма даже больше, чем «Спартак». Так не только за чемпионство не борются, с соотношением ударов 11:1 вообще-то тренеров сливают. Кстати, Лодыгин бы запросто мог запустить трёшку.
Время перемен
Эрнани в 1-м тайме не мог отдать передачу на 20 метров даже без какого-либо прессинга, поэтому его замена на Шатова никого не удивила. Рискованно оставлять одного номинального центрального хавбека? Хуже, чем с Эрнани, в любом случае быть не могло. У Шатова появился шанс доказать, как Луческу ошибался на его счёт. Олег активно брал на себя игру, как в первых матчах при румыне, усилил но качества ему не хватало.
А «Спартаку» очень не хватало высокого прессинга и настроя, который будто выветрился. Красно-белые перешли или были вынуждены перейти на игру по счёту, сели к своим воротам и давали «Зениту» прийти в себя в розыгрыше мяча.
До поры до времени спартаковскому преимуществу ничего не угрожало. Напротив, выход Самедова вместо традиционно сникающего после перерыва Джано едва не привёл ко второму голу – снова героем оказался Лунёв. Каррера перевёл в полузащиту Попова, хотя Ивелина можно было менять в то же время, что и Джано, пользы он всё равно не приносил.
Зато «Зенит» наконец-то извлёк профит из своего преимущества: Джикия попал под Дзюбу как Бурлак в своё время. Проиграл позицию, а дальше если попробуешь его сдвинуть – можешь нарваться на пенальти. В итоге Георгий нарвался на гол, 4-й для Дзюбы в 4-х матчах со «Спартаком». «Напихать» за эпизод можно и Самедову: он попробовал уйти от Кришито, не ушёл, а затем начал разрываться между Юсуповым и Доменико – в итоге не отработал ни за кем.
Один в поле не воин, но когда этот воин не один...
Поверьте, смотреть на то, как команда упустила все плоды великолепного 1-го тайма, Квинси Промесу было тяжелее, чем любому из болельщиков «Спартака». Он был вынужден наблюдать за тем, как играет соперник, а сам лишь изредка убегал на защиту «Зенита» в одиночку, предоставляя партнёрам кратковременные передышки от обороны.
Он был прекрасно готов физически, бился за каждый мяч и заслуживал уважения, думаю, даже со стороны болельщиков соперника. Когда охраняемый «Спартаком» счёт стал менее привлекательным, а Мельгарехо появился на поле и составил Квинси и Самедову компанию впереди, красно-белые всё-таки стали идти вперёд и снова разыграли с перехвата шикарно. Большинство футболистов бы рухнуло после очевидной задержки Нету (отличная ведь позиция для штрафного), но Промес выпутался и выкатил Самедову на гол.
Во 2-м тайме «Зенит» справился со «Спартаком», но не совладал с Промесом, как в своё время «Спартак» не мог совладать с Халком.
Дзюба не спас
Не спас «Зенит» и, наверное, чемпионскую интригу. Матч не дотягивал бы до классической эпичной драматургии, если бы у воспитанника «Спартака» не было бы шанса сравнять счёт, но и сами красно-белые в концовке вскрывали соперника как консервную банку (копирайт А.Григорян).
Будут ли вскрывать чемпионское шампанское болельщики «Спартака» сегодня? Пожалуй, раз ждали 16 лет, то и ещё немного подождут. Но если «Спартак» станет чемпионом, то на вопрос о том, когда наступила ясность в этом вопросе, большинство наверняка назовёт сегодняшний день.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано (Самедов, 63), Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин, Промес, Фернандо
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Юсупов (Маурисио, 80), Жулиано, Эрнани (Шатов, 46), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения: Промес, 86
Роман Гуськов, Rusfootball.info
От А до Ze
Луис Адриано был привезён в Россию с целью подмены и конкуренции для Зе Луиша, но эти функции сейчас выполнять он не в состоянии, поскольку из строя выбыли одновременно оба спартаковских форварда. Так что Каррера попробовал удивить Луческу лёгкой атакующей троицей и отправил на скамейку заслужившего путешествие туда Кутепова.
Возвращение
«Зенит» приобрёл кучу правых защитников, в последних матчах наигрывал там Цаллагова, но к матчу со «Спартаком» наконец преодолел свои проблемы со здоровьем Игорь Смольников. Правда, насчёт кондиций защитника, не показывавшего пика формы с осени возникали опасения. Впрочем, Андрей Ещенко тоже давненько не внушает доверия. Именно его зону «Зенит», неплохо сыгравший первые минут 5, вскрыл в начале матча.
Не давая поднять головы
«Спартак» ни за какой победой не побежал: сперва красно-белые решили приноровиться к сопернику, потом включили прессинг, а вот затем начали просто подавлять. Давление «Спартака» на защитников «Зенита» давало отличный эффект в виде постоянных перехватов, с которых хозяева сразу же могли опасно атаковать.
Выход из обороны у «Зенита» получался только очень редкими длинными передачами. Пути обычных спартаковцы перекрыли, как полицейские при плане «перехват» дорогу шипами. Центр поля «Зенита», в котором ещё недавно играл Гарсия и Витсель, вчистую проигрывался Эрнани и Юсуповым.
Мощнейший свист слышался с трибун не так часто – значит из игры более-менее был выключен Дзюба. Артём порой цеплялся за мячи, но после первого касания спартаковцы навязывали ему такую борьбу, что почти никаких дивидендов «Зенит» из этого не извлекал. В штрафной Дзюба добрался мяча всего лишь раз, да и то сразу был обезмячен Сердаром Таски.
«Спартак» хорошо контролировал мяч: Зобнин, Глушаков, Фернандо смотрелись органично, понимали друг друга и партнёров. Не просто так великолепная голевая комбинация сложилась из трёх передач этих ребят. Грамотное расположение, трудолюбие, готовность взять игру на себя, отличный настрой. В принципе, к этой четвёрке можно было прицепить и Джано. Быть может, только Ивелин Попов на фоне всеобщей движухи смотрелся не так живо.
Введение системы видеоповторов
Многие из нас мечтают об этом историческом событии, правда для арбитров, а не для тренеров. Видимо, заметив баннер «В Питере – ныть», Мирча Луческу вспомнил, что его коронный трюк сегодня точно пригодится. Вместо попыток исправить аховую ситуацию на поле, румын составлял план будущих интервью, в которых выяснится, что при счёте 0:1 судья Егоров сломал «Зениту» игру, не назначив пенальти.
Эксперт по судейству Натан Бартфельд в эфире «Матч-ТВ» заявил, что это не 11-метровый. Петербургских болельщиков его мнение вряд ли убедило, да и я не перестал считать, что пенальти поставить было можно. Только вот возводить это в причины поражения «Зенита» в 1-м тайме не стоило.
Абсолютно растерянные защитники и полузащитники (одурманенный спартаковским духом, поплыл даже Иванович), единственная опция в атаке с передачей на Смольникова, который после предсказуемых прострелов и подач не успевал вернуться назад – как ни странно, «Зенит» мог быть доволен результатом 1-го тайма даже больше, чем «Спартак». Так не только за чемпионство не борются, с соотношением ударов 11:1 вообще-то тренеров сливают. Кстати, Лодыгин бы запросто мог запустить трёшку.
Время перемен
Эрнани в 1-м тайме не мог отдать передачу на 20 метров даже без какого-либо прессинга, поэтому его замена на Шатова никого не удивила. Рискованно оставлять одного номинального центрального хавбека? Хуже, чем с Эрнани, в любом случае быть не могло. У Шатова появился шанс доказать, как Луческу ошибался на его счёт. Олег активно брал на себя игру, как в первых матчах при румыне, усилил но качества ему не хватало.
А «Спартаку» очень не хватало высокого прессинга и настроя, который будто выветрился. Красно-белые перешли или были вынуждены перейти на игру по счёту, сели к своим воротам и давали «Зениту» прийти в себя в розыгрыше мяча.
До поры до времени спартаковскому преимуществу ничего не угрожало. Напротив, выход Самедова вместо традиционно сникающего после перерыва Джано едва не привёл ко второму голу – снова героем оказался Лунёв. Каррера перевёл в полузащиту Попова, хотя Ивелина можно было менять в то же время, что и Джано, пользы он всё равно не приносил.
Зато «Зенит» наконец-то извлёк профит из своего преимущества: Джикия попал под Дзюбу как Бурлак в своё время. Проиграл позицию, а дальше если попробуешь его сдвинуть – можешь нарваться на пенальти. В итоге Георгий нарвался на гол, 4-й для Дзюбы в 4-х матчах со «Спартаком». «Напихать» за эпизод можно и Самедову: он попробовал уйти от Кришито, не ушёл, а затем начал разрываться между Юсуповым и Доменико – в итоге не отработал ни за кем.
Один в поле не воин, но когда этот воин не один...
Поверьте, смотреть на то, как команда упустила все плоды великолепного 1-го тайма, Квинси Промесу было тяжелее, чем любому из болельщиков «Спартака». Он был вынужден наблюдать за тем, как играет соперник, а сам лишь изредка убегал на защиту «Зенита» в одиночку, предоставляя партнёрам кратковременные передышки от обороны.
Он был прекрасно готов физически, бился за каждый мяч и заслуживал уважения, думаю, даже со стороны болельщиков соперника. Когда охраняемый «Спартаком» счёт стал менее привлекательным, а Мельгарехо появился на поле и составил Квинси и Самедову компанию впереди, красно-белые всё-таки стали идти вперёд и снова разыграли с перехвата шикарно. Большинство футболистов бы рухнуло после очевидной задержки Нету (отличная ведь позиция для штрафного), но Промес выпутался и выкатил Самедову на гол.
Во 2-м тайме «Зенит» справился со «Спартаком», но не совладал с Промесом, как в своё время «Спартак» не мог совладать с Халком.
Дзюба не спас
Не спас «Зенит» и, наверное, чемпионскую интригу. Матч не дотягивал бы до классической эпичной драматургии, если бы у воспитанника «Спартака» не было бы шанса сравнять счёт, но и сами красно-белые в концовке вскрывали соперника как консервную банку (копирайт А.Григорян).
Будут ли вскрывать чемпионское шампанское болельщики «Спартака» сегодня? Пожалуй, раз ждали 16 лет, то и ещё немного подождут. Но если «Спартак» станет чемпионом, то на вопрос о том, когда наступила ясность в этом вопросе, большинство наверняка назовёт сегодняшний день.
Чемпионат России
23 тур
"Спартак" - "Зенит" 2:1
Голы: Промес, 22, Самедов, 80 - Дзюба, 67
23 тур
"Спартак" - "Зенит" 2:1
Голы: Промес, 22, Самедов, 80 - Дзюба, 67
"Спартак": Ребров, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано (Самедов, 63), Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин, Промес, Фернандо
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Юсупов (Маурисио, 80), Жулиано, Эрнани (Шатов, 46), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения: Промес, 86
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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