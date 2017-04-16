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"Спартак" чемпион?
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Валерий Карпин: думаю, "Спартак" уже чемпион

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин после победы красно-белых над "Зенитом" заявил, что команда Массимо Карреры, скорее всего, станет чемпионом.

"Думаю, "Спартак" уже чемпион. 10 очков от ЦСКА и 11 от "Зенита"... Должно произойти что-то невероятное, чтобы "Спартак" потерял это преимущество", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".
Теги: Карпин Спартак Зенит
Сегодня, 22:02
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7
(0)
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Рановато нас коронуют.
Ой рановато. Ошибки в ближайших двух играх и все. И там уже сразу гонка опять начнется.
Только максимальный настрой angry
А те божы и кони, которые нас поздравляют явно хотят сглазить. angry
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Батька (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (5)

Ещё ростов кони аммиак чеченцы сложные 4 игры + урал тула томь тоже просто так не отдадут очки .. так что рано ещё вот когда за три тура до конца будет + 10 то можно будет уже говорить !!
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
очевидно,кони не потянут..Зеня,тем более.. fearful


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:12) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А в Питере опять похолодало, уже до минус 11-ти.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 22:08) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Рано еще...


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 22:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Дык , ясен пень..сегодня умерла интрига чемпионата
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Рано еще, в Туле только узнаем


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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