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Массимо Каррера: радуемся сегодняшней победе, но чемпионат еще не выигран
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Зенитом" в 23-м туре чемпионата России.
"На поле мы оставили много сил и эмоций. Это была отличная игра против хорошей команды. У нас внутри было что-то большее, чтобы выиграть, и мы выиграли. Мы сыграли в ту игру, которую подготовили. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. У "Зенита" есть отличные игроки, которые затруднили нам жизнь. Но мы все-равно одержали победу.
- Как оцените игру Промеса?
- Он провел отличный матч, но я люблю говорить о команде. Без команды Промес не сможет сделать всё. Мы радуемся сегодняшней победе, но уже в субботу нас ждет "Ростов. Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что победили. Чемпионат ещё не выигран".
"На поле мы оставили много сил и эмоций. Это была отличная игра против хорошей команды. У нас внутри было что-то большее, чтобы выиграть, и мы выиграли. Мы сыграли в ту игру, которую подготовили. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. У "Зенита" есть отличные игроки, которые затруднили нам жизнь. Но мы все-равно одержали победу.
- Как оцените игру Промеса?
- Он провел отличный матч, но я люблю говорить о команде. Без команды Промес не сможет сделать всё. Мы радуемся сегодняшней победе, но уже в субботу нас ждет "Ростов. Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что победили. Чемпионат ещё не выигран".
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