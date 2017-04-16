Массимо Каррера: радуемся сегодняшней победе, но чемпионат еще не выигран

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Зенитом" в 23-м туре чемпионата России.



"На поле мы оставили много сил и эмоций. Это была отличная игра против хорошей команды. У нас внутри было что-то большее, чтобы выиграть, и мы выиграли. Мы сыграли в ту игру, которую подготовили. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. У "Зенита" есть отличные игроки, которые затруднили нам жизнь. Но мы все-равно одержали победу.



- Как оцените игру Промеса?



- Он провел отличный матч, но я люблю говорить о команде. Без команды Промес не сможет сделать всё. Мы радуемся сегодняшней победе, но уже в субботу нас ждет "Ростов. Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что победили. Чемпионат ещё не выигран".

