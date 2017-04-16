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Массимо Каррера: радуемся сегодняшней победе, но чемпионат еще не выигран

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Зенитом" в 23-м туре чемпионата России.

"На поле мы оставили много сил и эмоций. Это была отличная игра против хорошей команды. У нас внутри было что-то большее, чтобы выиграть, и мы выиграли. Мы сыграли в ту игру, которую подготовили. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. У "Зенита" есть отличные игроки, которые затруднили нам жизнь. Но мы все-равно одержали победу.

- Как оцените игру Промеса?

- Он провел отличный матч, но я люблю говорить о команде. Без команды Промес не сможет сделать всё. Мы радуемся сегодняшней победе, но уже в субботу нас ждет "Ростов. Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что победили. Чемпионат ещё не выигран".
Теги: Каррера Спартак Зенит
Сегодня, 22:20
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(2)
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:46) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший тренер слов нет!
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 22:40) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Максим лучший!!!!
Регистрация: 21.10.2013
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:31) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо,Grazie!
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: Br.Li (Сегодня, 22:26) #
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  •  (9)
online

Каррера в этом году Массимо выжал из того состава,который имел! Но в следующем сезоне надо уже Массимально усиливаться для ЛЧ! Молодец Тренер!
Регистрация: 21.08.2014
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:24) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо!!!!! БРАВИССИМО!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:24) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно, мы с тобой Массимо!!!
Регистрация: 30.07.2014
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