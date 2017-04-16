Александр Самедов: рано называть нас чемпионами, впереди "Ростов" (видео)

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, забивший победный гол в ворота "Зенита" (2:1), как и Денис Глушаков, не согласился с Артёмом Дзюбой насчёт окончания чемпионской гонки, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
- Расстроило ли то, что "Зенит" забил гол после вашей ошибки?
- Может быть. Ну я не знаю, ошибка ли это, потерял мяч почти в центре поля. Если вы считаете, что это ошибка, хорошо... Хорошо, что выиграли.
- Мотивации тот эпизод придал, хотели исправиться после ошибки?
- Я больше расстроился, что не забил сразу после выхода на замену такой хороший момент. Но тяжело входить сразу в такую игру. Из-за этого момента да, я расстроился.
- "Спартак" - чемпион?
- Ещё нет.
- Дзюба сказал, что гонка закончилась.
- Ну это Артём сказал. Рано ещё, у нас тяжелый матч в "Ростове", все мысли о нём.
- Перфоманс, устроенный спартаковскими болельщиками, как оцените?
- Потрясающе при такой атмосфере играть.
- Тренер изначально говорил Вам, чтобы были готовы выйти на замену и усилить игру?
- Мне никто ничего не говорил. Но, понятное дело, я тренировался, готовился, изначально приходил сюда, чтобы помогать. А выходить или нет - неважно, я просто хочу стать чемпионом со "Спартаком".
- 10 очков на вашей памяти в каких-то турнирах отыгрывалось...
- 7 туров, 21 очко в розыгрыше. "Ростов" впереди, не стоит торопиться.
- Сегодня игроки приехали в пиджаках, как Вам такое новшество?
- Нормально, центральный матч... Это не очень удобно, но, наверное, красиво.
- Что происходило в раздевалке? Лавров туда пришёл, крики были слышны...
- Все радовались. Такая важная победа, очень эмоциональная. А народу много заходило (улыбается).
- Каррера сказал, что гордится своими парнями. А вы гордитесь своим тренером?
- Да, - сказал Самедов.
- Расстроило ли то, что "Зенит" забил гол после вашей ошибки?
- Может быть. Ну я не знаю, ошибка ли это, потерял мяч почти в центре поля. Если вы считаете, что это ошибка, хорошо... Хорошо, что выиграли.
- Мотивации тот эпизод придал, хотели исправиться после ошибки?
- Я больше расстроился, что не забил сразу после выхода на замену такой хороший момент. Но тяжело входить сразу в такую игру. Из-за этого момента да, я расстроился.
- "Спартак" - чемпион?
- Ещё нет.
- Дзюба сказал, что гонка закончилась.
- Ну это Артём сказал. Рано ещё, у нас тяжелый матч в "Ростове", все мысли о нём.
- Перфоманс, устроенный спартаковскими болельщиками, как оцените?
- Потрясающе при такой атмосфере играть.
- Тренер изначально говорил Вам, чтобы были готовы выйти на замену и усилить игру?
- Мне никто ничего не говорил. Но, понятное дело, я тренировался, готовился, изначально приходил сюда, чтобы помогать. А выходить или нет - неважно, я просто хочу стать чемпионом со "Спартаком".
- 10 очков на вашей памяти в каких-то турнирах отыгрывалось...
- 7 туров, 21 очко в розыгрыше. "Ростов" впереди, не стоит торопиться.
- Сегодня игроки приехали в пиджаках, как Вам такое новшество?
- Нормально, центральный матч... Это не очень удобно, но, наверное, красиво.
- Что происходило в раздевалке? Лавров туда пришёл, крики были слышны...
- Все радовались. Такая важная победа, очень эмоциональная. А народу много заходило (улыбается).
- Каррера сказал, что гордится своими парнями. А вы гордитесь своим тренером?
- Да, - сказал Самедов.
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