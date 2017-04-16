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Александр Самедов: рано называть нас чемпионами, впереди "Ростов" (видео)

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, забивший победный гол в ворота "Зенита" (2:1), как и Денис Глушаков, не согласился с Артёмом Дзюбой насчёт окончания чемпионской гонки, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- Расстроило ли то, что "Зенит" забил гол после вашей ошибки?

- Может быть. Ну я не знаю, ошибка ли это, потерял мяч почти в центре поля. Если вы считаете, что это ошибка, хорошо... Хорошо, что выиграли.

- Мотивации тот эпизод придал, хотели исправиться после ошибки?

- Я больше расстроился, что не забил сразу после выхода на замену такой хороший момент. Но тяжело входить сразу в такую игру. Из-за этого момента да, я расстроился.

- "Спартак" - чемпион?

- Ещё нет.

- Дзюба сказал, что гонка закончилась.

- Ну это Артём сказал. Рано ещё, у нас тяжелый матч в "Ростове", все мысли о нём.

- Перфоманс, устроенный спартаковскими болельщиками, как оцените?

- Потрясающе при такой атмосфере играть.

- Тренер изначально говорил Вам, чтобы были готовы выйти на замену и усилить игру?

- Мне никто ничего не говорил. Но, понятное дело, я тренировался, готовился, изначально приходил сюда, чтобы помогать. А выходить или нет - неважно, я просто хочу стать чемпионом со "Спартаком".

- 10 очков на вашей памяти в каких-то турнирах отыгрывалось...

- 7 туров, 21 очко в розыгрыше. "Ростов" впереди, не стоит торопиться.

- Сегодня игроки приехали в пиджаках, как Вам такое новшество?

- Нормально, центральный матч... Это не очень удобно, но, наверное, красиво.

- Что происходило в раздевалке? Лавров туда пришёл, крики были слышны...

- Все радовались. Такая важная победа, очень эмоциональная. А народу много заходило (улыбается).

- Каррера сказал, что гордится своими парнями. А вы гордитесь своим тренером?

- Да, - сказал Самедов.
Теги: Самедов Спартак Зенит Rвидео
Вчера, 23:21
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6
(2)
№6 Написал: Хидя (Сегодня, 00:31) #
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  •  (1)
online

согласен, Саня полностью контракт свой отбил, 6 очков принес своими голами в нужное время..
Регистрация: 13.03.2017
№5 Написал: zoom РФ (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Lord_Vik
Пару осечек в ближайших матчах и интрига снова в чемпе.

Пару осечек - это максимум +4. По игре: Спартаку не дадут оформить чемпионство в последнем туре (гуляй страна). Максимум, за 2-3 тура.


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№4 Написал: Moonspell Москва (Вчера, 23:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Раньше надо было возвращатся!
Регистрация: 2.06.2009
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zoom
впереди "Ростов"

А, по моему, он позади на целый блэк-джэк.

Они нас будут грызть у себя дома.
Им тоже в Европу надо.
Пару осечек в ближайших матчах и интрига снова в чемпе.
Только максимальный настрой angry
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эх Саня, гол привёз, гол забил, голевую 100% дал( это будет промах года)

Но дело своё делает ! + 6 уже!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: zoom РФ (Вчера, 23:34) #
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  •  (0)

впереди "Ростов"

А, по моему, он позади на целый блэк-джэк.


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
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