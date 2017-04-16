Александр Самедов: рано называть нас чемпионами, впереди "Ростов" (видео)

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, забивший победный гол в ворота "Зенита" (2:1), как и Денис Глушаков, не согласился с Артёмом Дзюбой насчёт окончания чемпионской гонки, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.- Может быть. Ну я не знаю, ошибка ли это, потерял мяч почти в центре поля. Если вы считаете, что это ошибка, хорошо... Хорошо, что выиграли.- Я больше расстроился, что не забил сразу после выхода на замену такой хороший момент. Но тяжело входить сразу в такую игру. Из-за этого момента да, я расстроился.- Ещё нет.- Ну это Артём сказал. Рано ещё, у нас тяжелый матч в "Ростове", все мысли о нём.- Потрясающе при такой атмосфере играть.- Мне никто ничего не говорил. Но, понятное дело, я тренировался, готовился, изначально приходил сюда, чтобы помогать. А выходить или нет - неважно, я просто хочу стать чемпионом со "Спартаком".- 7 туров, 21 очко в розыгрыше. "Ростов" впереди, не стоит торопиться.- Нормально, центральный матч... Это не очень удобно, но, наверное, красиво.- Все радовались. Такая важная победа, очень эмоциональная. А народу много заходило (улыбается).- Да, - сказал Самедов.