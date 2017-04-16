Бранислав Иванович: у Луческу есть своя идея. Надо работать, чтобы к ней адаптироваться (видео)

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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Спартака», в результате которого отставание его команды от лидера выросло до 11 очков, пообщался с журналистами, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– В начале контролировали игру, потом пропустили и немножко потерялись. Во 2-м тайме начали хорошо, играли более плотно и компактно, забили, контролировали игру, потом пропустили снова. Времени забить второй уже не было.
– Насколько тяжело было играть против Промеса на позиции нападающего?
– «Спартак» сегодня играл на контратаках, они втроём бежали за спину, хорошо открывались. Много моментов мы контролировали, но допустили ошибки.
– Обсуждали в раздевалке эпизод с попаданием в руку после прострела Смольникова?
– Я никогда не говорю про это, сейчас ничего не поменять.
– В 1-м тайме Вы упали в штрафной «Спартака», что там был за эпизод?
– Ничего, он играл плотно, я не мог двигаться, упал. Не комментирую этот эпизод.
– В эпизоде, где Вы упали на своей половине и сделали обрез, поле помешало?
– Поле было идеальное. Чем больше будет таких полей и стадионов, тем лучше будет становиться чемпионат.
– Сегодня средняя линия «Зенита», мягко говоря, не очень сыграла...
– Никогда не обсуждаю эти вещи. Мы проигрываем как команда, про индивидуальные ошибки партнёров ничего не буду говорить.
– Каким был Луческу в раздевалке?
– Он был нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле, показывали всё лучшее. У него есть своя идея, игроки должны к ней адаптироваться. Для этого надо работать.
– Что говорил тренер в перерыве, после которого «Зенит» взял инициативу?
– Он говорил про наши ошибки позитивно, говорил, что у нас будут моменты. Главное – сохранять концентрацию у их штрафной. Думаю, 10 минут после гола мы контролировали игру, думали о том, как забить 2-й мяч. Немножко не хватило.
– Поднимет ли настроение то, что следующий матч вы проведёте на новом стадионе?
– Было бы лучше, если бы мы сегодня выиграли. Сейчас мы должны сыграть хорошую игру. Я знаю, что первая игра на новом стадионе всегда складывается тяжело, ты ещё не чувствуешь себя как дома. Постараемся всё сделать, чтобы выиграть следующую игру, – заявил Иванович.
– В начале контролировали игру, потом пропустили и немножко потерялись. Во 2-м тайме начали хорошо, играли более плотно и компактно, забили, контролировали игру, потом пропустили снова. Времени забить второй уже не было.
– Насколько тяжело было играть против Промеса на позиции нападающего?
– «Спартак» сегодня играл на контратаках, они втроём бежали за спину, хорошо открывались. Много моментов мы контролировали, но допустили ошибки.
– Обсуждали в раздевалке эпизод с попаданием в руку после прострела Смольникова?
– Я никогда не говорю про это, сейчас ничего не поменять.
– В 1-м тайме Вы упали в штрафной «Спартака», что там был за эпизод?
– Ничего, он играл плотно, я не мог двигаться, упал. Не комментирую этот эпизод.
– В эпизоде, где Вы упали на своей половине и сделали обрез, поле помешало?
– Поле было идеальное. Чем больше будет таких полей и стадионов, тем лучше будет становиться чемпионат.
– Сегодня средняя линия «Зенита», мягко говоря, не очень сыграла...
– Никогда не обсуждаю эти вещи. Мы проигрываем как команда, про индивидуальные ошибки партнёров ничего не буду говорить.
– Каким был Луческу в раздевалке?
– Он был нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле, показывали всё лучшее. У него есть своя идея, игроки должны к ней адаптироваться. Для этого надо работать.
– Что говорил тренер в перерыве, после которого «Зенит» взял инициативу?
– Он говорил про наши ошибки позитивно, говорил, что у нас будут моменты. Главное – сохранять концентрацию у их штрафной. Думаю, 10 минут после гола мы контролировали игру, думали о том, как забить 2-й мяч. Немножко не хватило.
– Поднимет ли настроение то, что следующий матч вы проведёте на новом стадионе?
– Было бы лучше, если бы мы сегодня выиграли. Сейчас мы должны сыграть хорошую игру. Я знаю, что первая игра на новом стадионе всегда складывается тяжело, ты ещё не чувствуешь себя как дома. Постараемся всё сделать, чтобы выиграть следующую игру, – заявил Иванович.
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