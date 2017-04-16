Бранислав Иванович: у Луческу есть своя идея. Надо работать, чтобы к ней адаптироваться (видео)

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Спартака», в результате которого отставание его команды от лидера выросло до 11 очков, пообщался с журналистами, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– В начале контролировали игру, потом пропустили и немножко потерялись. Во 2-м тайме начали хорошо, играли более плотно и компактно, забили, контролировали игру, потом пропустили снова. Времени забить второй уже не было.– «Спартак» сегодня играл на контратаках, они втроём бежали за спину, хорошо открывались. Много моментов мы контролировали, но допустили ошибки.– Я никогда не говорю про это, сейчас ничего не поменять.– Ничего, он играл плотно, я не мог двигаться, упал. Не комментирую этот эпизод.– Поле было идеальное. Чем больше будет таких полей и стадионов, тем лучше будет становиться чемпионат.– Никогда не обсуждаю эти вещи. Мы проигрываем как команда, про индивидуальные ошибки партнёров ничего не буду говорить.– Он был нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле, показывали всё лучшее. У него есть своя идея, игроки должны к ней адаптироваться. Для этого надо работать.– Он говорил про наши ошибки позитивно, говорил, что у нас будут моменты. Главное – сохранять концентрацию у их штрафной. Думаю, 10 минут после гола мы контролировали игру, думали о том, как забить 2-й мяч. Немножко не хватило.– Было бы лучше, если бы мы сегодня выиграли. Сейчас мы должны сыграть хорошую игру. Я знаю, что первая игра на новом стадионе всегда складывается тяжело, ты ещё не чувствуешь себя как дома. Постараемся всё сделать, чтобы выиграть следующую игру, – заявил Иванович.