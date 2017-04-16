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Бранислав Иванович: у Луческу есть своя идея. Надо работать, чтобы к ней адаптироваться (видео)

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Спартака», в результате которого отставание его команды от лидера выросло до 11 очков, пообщался с журналистами, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– В начале контролировали игру, потом пропустили и немножко потерялись. Во 2-м тайме начали хорошо, играли более плотно и компактно, забили, контролировали игру, потом пропустили снова. Времени забить второй уже не было.

– Насколько тяжело было играть против Промеса на позиции нападающего?

– «Спартак» сегодня играл на контратаках, они втроём бежали за спину, хорошо открывались. Много моментов мы контролировали, но допустили ошибки.

– Обсуждали в раздевалке эпизод с попаданием в руку после прострела Смольникова?

– Я никогда не говорю про это, сейчас ничего не поменять.

– В 1-м тайме Вы упали в штрафной «Спартака», что там был за эпизод?

– Ничего, он играл плотно, я не мог двигаться, упал. Не комментирую этот эпизод.

– В эпизоде, где Вы упали на своей половине и сделали обрез, поле помешало?

– Поле было идеальное. Чем больше будет таких полей и стадионов, тем лучше будет становиться чемпионат.

– Сегодня средняя линия «Зенита», мягко говоря, не очень сыграла...

– Никогда не обсуждаю эти вещи. Мы проигрываем как команда, про индивидуальные ошибки партнёров ничего не буду говорить.

– Каким был Луческу в раздевалке?

– Он был нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле, показывали всё лучшее. У него есть своя идея, игроки должны к ней адаптироваться. Для этого надо работать.

– Что говорил тренер в перерыве, после которого «Зенит» взял инициативу?

– Он говорил про наши ошибки позитивно, говорил, что у нас будут моменты. Главное – сохранять концентрацию у их штрафной. Думаю, 10 минут после гола мы контролировали игру, думали о том, как забить 2-й мяч. Немножко не хватило.

– Поднимет ли настроение то, что следующий матч вы проведёте на новом стадионе?

– Было бы лучше, если бы мы сегодня выиграли. Сейчас мы должны сыграть хорошую игру. Я знаю, что первая игра на новом стадионе всегда складывается тяжело, ты ещё не чувствуешь себя как дома. Постараемся всё сделать, чтобы выиграть следующую игру, – заявил Иванович.
Теги: Иванович Зенит Спартак
Вчера, 23:41
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6
(0)
№6 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 00:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
У него что, еще не все идеи закончились????
Регистрация: 19.03.2017
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Бронька двушкин хочет чтобы цыган еще поработал,мы не возражаем)
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Хидя (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (2)
online

и я говорю...дайте Мирче поработать, еще очень много идей у него...
Регистрация: 13.03.2017
№3 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:45) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Хотелось бы послушать главного грызуна спартаковцев Данни. А то сегодня Спартаку только и помогал.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучшая пара с нету! Самая сильная.
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:41) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Красавец Броня. Вовремя ты в зенит пришёл)


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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