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Александр Мостовой: что делает Луческу в "Зените"? Просто отдыхает
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал центральный матч 23-го тура Премьер-Лиги между своей бывшей командой и «Зенитом» (2:1).
Об игре:
- Как уже и говорили многие, и я в том числе, на протяжении долгого времени, что такой «Зенит», который я видел в начале, в середине сезона, а также сейчас, уже ближе к концу чемпионата – мягко говоря, ничем не удивляет. Я и сегодня на поле увидел, и до игры говорил, что меня не только «Спартак» волновал, т.к. по об игре красно-белых нам уже многое известно, за исключением Зе Луиша, который не смог сегодня выйти. У меня больше было вопросов к питерцам: «Кто будет играть?», «Как будут играть?». То, что у них в данный момент нездоровая игра, мы это уже видим давно, сегодня я в этом убедился. Лучший игрок у «Зенита», который вышел сегодня на поле, - это Шатов, появившийся во втором тайме. Олег перевернул игру, максимально всё сделал для того, чтобы «Зенит» мог как-то набрать очки, но, к сожалению, для представителей Санкт-Петербурга, их коллектив допускал грубейшие ошибки, и то, что делает Луческу там – это просто отдыхает.
О моменте с игрой рукой Комбарова и о судействе в целом:
- По моему мнению, там, конечно, был пенальти. Мяч точно попал в руку, была прервана опасная передача, которую вполне мог замкнуть какой-либо игрок. Порой бывает просто смешно и меня удивляет то, как футбольные эксперты рассуждают, мол была там рука или нет. Она точно была, но эти все моменты на совести судьи. Кто-то может там назначить 11-метровый удар, а кто-то нет. Егоров решил в данном эпизоде не показывать на отметку. А в целом я считаю, что кроме вышеупомянутого спорного эпизода, судейство в матче было нормальное. Не припомню моментов, где арбитр мешал игре и где-либо грубо ошибся.
О недавнем неоднозначном интервью Дзюбы в адрес «Спартака» и его праздновании гола:
- Если честно, то я не хотел бы заострять на этом слишком много внимания, потому что мы все знаем этого игрока, как он любит говорить, поджигать. У меня всегда вызывало сомнение то, как лишний раз я был прав по отношению к Зениту (смеётся). Как там был «винегрет», там он там и происходит. А если по игре Дзюбы, то Артём в первом тайме был тенью Артёма тайма второго. Говоря об эпизоде, где нападающий «Зенита» забил мяч, то он отлично справился и реализовал момент, собственно, что он и должен делать.
Спартак – чемпион?:
- Я и до игры говорил, что 95% что «Спартак» чемпион, а после победы над «Зенитом», имея 10 очков отрыва от «ЦСКА» и 11 очков от питерцев, мои слова только подтвердились. Наконец, пришло то время, когда красно-белые должны стать чемпионами страны.
Об игре:
- Как уже и говорили многие, и я в том числе, на протяжении долгого времени, что такой «Зенит», который я видел в начале, в середине сезона, а также сейчас, уже ближе к концу чемпионата – мягко говоря, ничем не удивляет. Я и сегодня на поле увидел, и до игры говорил, что меня не только «Спартак» волновал, т.к. по об игре красно-белых нам уже многое известно, за исключением Зе Луиша, который не смог сегодня выйти. У меня больше было вопросов к питерцам: «Кто будет играть?», «Как будут играть?». То, что у них в данный момент нездоровая игра, мы это уже видим давно, сегодня я в этом убедился. Лучший игрок у «Зенита», который вышел сегодня на поле, - это Шатов, появившийся во втором тайме. Олег перевернул игру, максимально всё сделал для того, чтобы «Зенит» мог как-то набрать очки, но, к сожалению, для представителей Санкт-Петербурга, их коллектив допускал грубейшие ошибки, и то, что делает Луческу там – это просто отдыхает.
О моменте с игрой рукой Комбарова и о судействе в целом:
- По моему мнению, там, конечно, был пенальти. Мяч точно попал в руку, была прервана опасная передача, которую вполне мог замкнуть какой-либо игрок. Порой бывает просто смешно и меня удивляет то, как футбольные эксперты рассуждают, мол была там рука или нет. Она точно была, но эти все моменты на совести судьи. Кто-то может там назначить 11-метровый удар, а кто-то нет. Егоров решил в данном эпизоде не показывать на отметку. А в целом я считаю, что кроме вышеупомянутого спорного эпизода, судейство в матче было нормальное. Не припомню моментов, где арбитр мешал игре и где-либо грубо ошибся.
О недавнем неоднозначном интервью Дзюбы в адрес «Спартака» и его праздновании гола:
- Если честно, то я не хотел бы заострять на этом слишком много внимания, потому что мы все знаем этого игрока, как он любит говорить, поджигать. У меня всегда вызывало сомнение то, как лишний раз я был прав по отношению к Зениту (смеётся). Как там был «винегрет», там он там и происходит. А если по игре Дзюбы, то Артём в первом тайме был тенью Артёма тайма второго. Говоря об эпизоде, где нападающий «Зенита» забил мяч, то он отлично справился и реализовал момент, собственно, что он и должен делать.
Спартак – чемпион?:
- Я и до игры говорил, что 95% что «Спартак» чемпион, а после победы над «Зенитом», имея 10 очков отрыва от «ЦСКА» и 11 очков от питерцев, мои слова только подтвердились. Наконец, пришло то время, когда красно-белые должны стать чемпионами страны.
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