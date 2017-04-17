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Андрей Червиченко: таким арбитрам как Егоров нужно дать пинка
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 23-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Зенитом" (2:1).
- Об игре:
Для меня матч не был каким-то эмоциональным, но сама игра конечно была очень интересная. В первом тайме хорошо выглядели хозяева, быстрая игра. Во втором тайме, «Зенит» на какой-то отрезок переломил инициативу, но им немного не хватило отдачи, был сумбур, непонятно что команда делала с мячом, особенно в эпизоде со вторым пропущенным голом, долго возились с мячом в середине поля, потеряли и получили гол с свои ворота. Я думаю, что «Зенит» - катастрофически разобранная команда, несмотря на то, какие игроки населяют состав питерской команды. В целом, в этом году «Спартак» обыгрывает противников, за счёт скорости и мобильности игры, красно-белые быстрее и в атаке, и по мысли, и по принятию решений.
- Был ли пенальти, в 1-м тайме, в моменте с Комбаровым?:
Да какие ту могут быть сомнения? 200%, что игрок сыграл рукой и пенальти нужно было назначать, вообще без каких-либо вопросов, а так же показать жёлтую карточку Комбарову. Как я уже повторяю не раз, в этом сезоне домашние матчи «Спартака» проходят с некой привилегией в плане судейства, но это не означает, что коллектив без этого не может выиграть.
Оценка судейству?:
Егоров просто безобразный арбитр, не только в этом матче, но и в других встречах. Глупо предполагать, что Егоров ошибается преднамеренно, т.к. надо понимать, что он всё это делает осознанно и ошибается всегда в ту сторону, в которую нужно ему. Вообще я считаю, что всех таких арбитров, примерно 5-6 судей, нужно в кучу собрать, дать пинка, и дать дорогу арбитрам помоложе. Те, тоже ошибаются, но хотя бы никто это не будет связывать это с коррупцией, а на первое время действительно будут ссылаться на реальные ошибки.
- О Дзюбе:
Понимаете, я неплохо знаю путь Дзюбы. Тут нужно разделять сам «Спартак» как величину, герб, клуб и другой «Спартак» - люди, которые сейчас руководят клубом. У Артёма нет отрицания к «Спартаку», как к клубу, в котором он вырос и стал футболистом, но у него есть негатив по отношению к тем людям, которым сейчас принадлежит клуб. А некоторые ведомые болельщики просто не могут здраво разобраться в ситуации. Отсутствие здорового размышления и порождает такие эмоции, когда в адрес Дзюбы свистит половина стадиона.
- «Спартак» - чемпион?:
То, что «Спартак» станет чемпионом, стало ясно, когда ещё в прошлом, 22-м туре, красно-белые победили Уфу и стали недосягаемы, особенно после того, как и ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в своих встречах. Даже если можно было бы предположить, что команда проиграет сегодня «Зениту» и в предстоящем матче с ЦСКА в конце апреля, то всё равно «Спартак» станет чемпионом.
- Об игре:
Для меня матч не был каким-то эмоциональным, но сама игра конечно была очень интересная. В первом тайме хорошо выглядели хозяева, быстрая игра. Во втором тайме, «Зенит» на какой-то отрезок переломил инициативу, но им немного не хватило отдачи, был сумбур, непонятно что команда делала с мячом, особенно в эпизоде со вторым пропущенным голом, долго возились с мячом в середине поля, потеряли и получили гол с свои ворота. Я думаю, что «Зенит» - катастрофически разобранная команда, несмотря на то, какие игроки населяют состав питерской команды. В целом, в этом году «Спартак» обыгрывает противников, за счёт скорости и мобильности игры, красно-белые быстрее и в атаке, и по мысли, и по принятию решений.
- Был ли пенальти, в 1-м тайме, в моменте с Комбаровым?:
Да какие ту могут быть сомнения? 200%, что игрок сыграл рукой и пенальти нужно было назначать, вообще без каких-либо вопросов, а так же показать жёлтую карточку Комбарову. Как я уже повторяю не раз, в этом сезоне домашние матчи «Спартака» проходят с некой привилегией в плане судейства, но это не означает, что коллектив без этого не может выиграть.
Оценка судейству?:
Егоров просто безобразный арбитр, не только в этом матче, но и в других встречах. Глупо предполагать, что Егоров ошибается преднамеренно, т.к. надо понимать, что он всё это делает осознанно и ошибается всегда в ту сторону, в которую нужно ему. Вообще я считаю, что всех таких арбитров, примерно 5-6 судей, нужно в кучу собрать, дать пинка, и дать дорогу арбитрам помоложе. Те, тоже ошибаются, но хотя бы никто это не будет связывать это с коррупцией, а на первое время действительно будут ссылаться на реальные ошибки.
- О Дзюбе:
Понимаете, я неплохо знаю путь Дзюбы. Тут нужно разделять сам «Спартак» как величину, герб, клуб и другой «Спартак» - люди, которые сейчас руководят клубом. У Артёма нет отрицания к «Спартаку», как к клубу, в котором он вырос и стал футболистом, но у него есть негатив по отношению к тем людям, которым сейчас принадлежит клуб. А некоторые ведомые болельщики просто не могут здраво разобраться в ситуации. Отсутствие здорового размышления и порождает такие эмоции, когда в адрес Дзюбы свистит половина стадиона.
- «Спартак» - чемпион?:
То, что «Спартак» станет чемпионом, стало ясно, когда ещё в прошлом, 22-м туре, красно-белые победили Уфу и стали недосягаемы, особенно после того, как и ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в своих встречах. Даже если можно было бы предположить, что команда проиграет сегодня «Зениту» и в предстоящем матче с ЦСКА в конце апреля, то всё равно «Спартак» станет чемпионом.
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