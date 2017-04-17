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Андрей Червиченко: таким арбитрам как Егоров нужно дать пинка

Андрей Червиченко: таким арбитрам как Егоров нужно дать пинкаЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 23-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Зенитом" (2:1).

- Об игре:

Для меня матч не был каким-то эмоциональным, но сама игра конечно была очень интересная. В первом тайме хорошо выглядели хозяева, быстрая игра. Во втором тайме, «Зенит» на какой-то отрезок переломил инициативу, но им немного не хватило отдачи, был сумбур, непонятно что команда делала с мячом, особенно в эпизоде со вторым пропущенным голом, долго возились с мячом в середине поля, потеряли и получили гол с свои ворота. Я думаю, что «Зенит» - катастрофически разобранная команда, несмотря на то, какие игроки населяют состав питерской команды. В целом, в этом году «Спартак» обыгрывает противников, за счёт скорости и мобильности игры, красно-белые быстрее и в атаке, и по мысли, и по принятию решений.

- Был ли пенальти, в 1-м тайме, в моменте с Комбаровым?:

Да какие ту могут быть сомнения? 200%, что игрок сыграл рукой и пенальти нужно было назначать, вообще без каких-либо вопросов, а так же показать жёлтую карточку Комбарову. Как я уже повторяю не раз, в этом сезоне домашние матчи «Спартака» проходят с некой привилегией в плане судейства, но это не означает, что коллектив без этого не может выиграть.

Оценка судейству?:

Егоров просто безобразный арбитр, не только в этом матче, но и в других встречах. Глупо предполагать, что Егоров ошибается преднамеренно, т.к. надо понимать, что он всё это делает осознанно и ошибается всегда в ту сторону, в которую нужно ему. Вообще я считаю, что всех таких арбитров, примерно 5-6 судей, нужно в кучу собрать, дать пинка, и дать дорогу арбитрам помоложе. Те, тоже ошибаются, но хотя бы никто это не будет связывать это с коррупцией, а на первое время действительно будут ссылаться на реальные ошибки.

- О Дзюбе:

Понимаете, я неплохо знаю путь Дзюбы. Тут нужно разделять сам «Спартак» как величину, герб, клуб и другой «Спартак» - люди, которые сейчас руководят клубом. У Артёма нет отрицания к «Спартаку», как к клубу, в котором он вырос и стал футболистом, но у него есть негатив по отношению к тем людям, которым сейчас принадлежит клуб. А некоторые ведомые болельщики просто не могут здраво разобраться в ситуации. Отсутствие здорового размышления и порождает такие эмоции, когда в адрес Дзюбы свистит половина стадиона.

- «Спартак» - чемпион?:

То, что «Спартак» станет чемпионом, стало ясно, когда ещё в прошлом, 22-м туре, красно-белые победили Уфу и стали недосягаемы, особенно после того, как и ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в своих встречах. Даже если можно было бы предположить, что команда проиграет сегодня «Зениту» и в предстоящем матче с ЦСКА в конце апреля, то всё равно «Спартак» станет чемпионом.
Теги: Червиченко Спартак Зенит
Сегодня, 00:36
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15
(10)
№15 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:17) #
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к слову, в прошлом туре Дзюба все время шлепался на газон в штрафной, ему должны были дать желтую карточку, которая была б четвертой
Регистрация: 20.04.2016
№14 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 01:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Мясные, ну вы чего? С Уфой там мяч от ноги в руку попал, а здесь Комбаров в подкате, а рука наверху! Да забейте желчью брызгать - вы чемпионы!
Регистрация: 30.05.2015
№13 Написал: Хидя (Сегодня, 01:15) #
  • 0
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online

у Червя реально башню отрывает от мыслей что Лёня золото возьмет....бу-га-га...
Регистрация: 13.03.2017
№12 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 01:14) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Как же меня заа эта жаба. Разволил великий клуб и теперь решил попиздаболить.
Цитата: VeNdA
Да какие ту могут быть сомнения? 200%, что игрок сыграл рукой и пенальти нужно было назначать, вообще без каких-либо вопросов, а так же показать жёлтую карточку Комбарову.

В прошлом туре, эта персона утверждала, что за подобные "фолы" в европе уже никто пенальти не ставит и тут бац, 200%. Что и требовалось доказать. Он просто напросто истекает желчью.
Неадекватный из него аналитик. Допускаю, что публикуют его не просто так...
А так конечно пенальти можно было ставить, ибо нех руки расставлять.

Это же червяк
Регистрация: 13.02.2017
№11 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:10) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: VeNdA
Да какие ту могут быть сомнения? 200%, что игрок сыграл рукой и пенальти нужно было назначать, вообще без каких-либо вопросов, а так же показать жёлтую карточку Комбарову.

В прошлом туре, эта персона утверждала, что за подобные "фолы" в европе уже никто пенальти не ставит и тут бац, 200%. Что и требовалось доказать. Он просто напросто истекает желчью.
Неадекватный из него аналитик. Допускаю, что публикуют его не просто так...
А так конечно пенальти можно было ставить, ибо нех руки расставлять.


в точку
Регистрация: 20.04.2016
№10 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 01:09) #
  • -1
  •  (1)
online

Егоров на данный момент -один из лучших судей лиги, отсудил непредвзято, уверенно.
Регистрация: 3.12.2016
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:09) #
  • +3
  •  (5)

в прошлом туре мяч летел в створ ворот и был шлакбаум, то у него не дают пенальти

АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: ПЕНАЛЬТИ ДЛЯ "СПАРТАКА"? ПО-МОЕМУ, УЖЕ ВО ВСЕМ МИРЕ ТАКИЕ НЕ ДАЮТ

а сейчас мяч летит от ворот и в голову Комбарову, да, закрыло голову рукой, то у него пенальти
.
Регистрация: 20.04.2016
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 01:08) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чьё шипенье из кустов?
Чемодан, вокзал, Ростов!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№7 Написал: Todd (Сегодня, 00:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Раньше над Бубновым все смеялись. Теперь есть новый клоун.


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Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№6 Написал: Роман Сафин (Сегодня, 00:57) #
  • +3
  •  (7)

Слава богу, что этого урода на пушечный выстрел к Спартаку не подпускают, развалил в своё время команду, а теперь выдаёт свои говённые, конченные как сам коменты...независимый эксперт с жиром-заплывшими зенками...
Регистрация: 19.02.2017
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:53) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давно зарёкся писать комменты под этим уродом. Сейчас не сдержался.
Но это последний раз. Этот жирный, лысый утырок для меня не существует.
Как и буратинка питерский!
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 00:46) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Да какие ту могут быть сомнения? 200%, что игрок сыграл рукой и пенальти нужно было назначать, вообще без каких-либо вопросов, а так же показать жёлтую карточку Комбарову.

В прошлом туре, эта персона утверждала, что за подобные "фолы" в европе уже никто пенальти не ставит и тут бац, 200%. Что и требовалось доказать. Он просто напросто истекает желчью.
Неадекватный из него аналитик. Допускаю, что публикуют его не просто так...
А так конечно пенальти можно было ставить, ибо нех руки расставлять.
Регистрация: 14.03.2009
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:46) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
а вот и чмо вылезло из навоза,только такое мурло как этот жиробас может сетовать на судейство,даже Луческу сегодня ни слова не сказал про судейство,адекватно объяснив причины пражения,Егоров вообще никак не мешал и не влиял на ход игры,лучшая характеристика судьи когда он незаметен на поле,поэтому и матч получился красивым и зрелищным,а то что у червя бомбит в очередной раз это как бальзам на душу КБ
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: vlees... (Сегодня, 00:45) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Он даун?)) laughing Егоров нормально отсудил,совсем крыша поехала у жабы
Регистрация: 15.04.2017
№1 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 00:41) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Бомбалейло-бомбалейло...
Регистрация: 12.02.2012
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