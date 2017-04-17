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Мирча Луческу во время матча смотрел повтор эпизода с Комбаровым, но не стал говорить о судействе

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в конце первого тайма матча "Спартак" – "Зенит" (2:1) смотрел повтор момента с попаданием мяча в руку защитнику красно-белых в штрафной соперника. Об этом рассказал помощник наставника сине-бело-голубых Александр Спиридон.

— Что вы смотрели на телефоне на скамейке? Момент с рукой Комбарова? – спросили Луческу.

Александр Спиридон: Да, я отвечу за Мистера. Мы смотрели прямо на скамейке запасных - было видно, что он поднял руку и остановил мяч.

Мирча Луческу: Я бы не хотел комментировать судейство. Если говорить о пенальти: если бы судья назначил, ничего бы не случилось. Есть эксперты, которые анализируют, и они могут высказаться сами.


ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 09:59
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32
(2)
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№32 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vinsat
------------------
Вы бизнесмен?

Опля!Канешна!
Как и Свинческу...
Строитель,мать-перемать!

Цитата: SPV
Цитата: сынок
теперь бомжи будут все топить за Спартак чтоб мы обыграли ЦСКА))) прикольно так

Сегодняшний цска Спартак должен бить без проблем

...а как насчёт рук?
Отрезать.
Положить в холодильник.
Возвратить по окончании матча.


--------------------
Заведу свинью-хавронью.
Назову её "Спартак" !!!
В День Победы - в честь Героев,
Заколю её в пятак!!!
Регистрация: 3.06.2012
№31 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (5)

давайте, вурдалаки, догоняйте нас, если вы лучше играете, еще семь туров, целая вечность
Регистрация: 7.12.2016
№30 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:37) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
и пусть канает отсюда...редиска


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№29 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:35) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Урфин
тот же кришито сбил промеса

это уже была высшая точка беспредела, кот творился весь матч
Регистрация: 7.12.2016
№28 Написал: suvirinimas (Сегодня, 11:34) #
  • +4
  •  (4)

Надо не на судейство кивать, а правильную трансферную политику вести, как это делает Спартак. В Зените нет нападения. Как может команда без сильных нападающих претендовать на чемпионство, неговоря уже о европейских турнирах.
Регистрация: 9.02.2014
№27 Написал: Vinsat (Сегодня, 11:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
А так ждали.....

Так вы после 30го тура напишите ))


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№26 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:31) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Урфин
можно себе только представить,какой бы сейчас тут свиной визг стоял,если б на месте комбарова был бы,допустим,кришито).

да локуй такие мелочи, все только расстроились когда дали пенку с уфой
Регистрация: 7.12.2016
№25 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 11:23) #
  • +1
  •  (5)

да пень стопудовый,чего там разглядывать).
можно себе только представить,какой бы сейчас тут свиной визг стоял,если б на месте комбарова был бы,допустим,кришито).
почему в этом есть абсолютная уверенность?так свиньи до сих пор ноют о случае полугодичной давности,когда тот же кришито сбил промеса в километре от штрафной,а свисток,не зафиксировав фол,тем самым типа украл у них победу при том,что зенит выигрывал за 5 мин.до конца мячика.
а тут – 100%,очевиднейший пень.уши от визга свернулись бы)…
Цитата: сынок
теперь бомжи будут все топить за Спартак чтоб мы обыграли ЦСКА)))

за твой свинарник?да никогда,как бы зениту это не было выгодно).
Регистрация: 21.09.2008
№24 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 11:19) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
руку Халка забыли ?
Регистрация: 10.08.2007
№23 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сынок
теперь бомжи будут все топить за Спартак чтоб мы обыграли ЦСКА))) прикольно так

Сегодняшний цска Спартак должен бить без проблем
Регистрация: 2.02.2012
№22 Написал: _бояра_ (Сегодня, 11:12) #
  • -2
  •  (6)
online

Зато в матче им. Иванова из первого круга смердящие были всем довольны
Регистрация: 10.02.2017
№21 Написал: кандид (Сегодня, 11:08) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: stepanmlc
Цитата: ww
Запрягай лошадей и в Румынию! Да побыстрее.

Полегче, я вот например ЗА, что бы плаческу доработал свой контракт до конца)

Поддерживаю, руки прочь от ромала. Он вам всем еще покажет!!!
Регистрация: 29.09.2016
№20 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 11:07) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: den1577
Надо признать,в этом году Спартак сильнее,но не стоит забывать, что есть еще и второе место,которое дает шанс сыграть в ЛЧ,вот о чем сейчас надо думать!

теперь бомжи будут все топить за Спартак чтоб мы обыграли ЦСКА))) прикольно так
Регистрация: 18.07.2011
№19 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:00) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ww
Запрягай лошадей и в Румынию! Да побыстрее.

Полегче, я вот например ЗА, что бы плаческу доработал свой контракт до конца)


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:58) #
  • +1
  •  (7)

кто о чём, а бомжекони всё о пенках, кому мяч в руку или область плеча попал случайно после сильнейшего удара, во ущербные, а? laughing
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:49) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vinsat
Цитата: Eugene24
Нууу, чуток все-таки подныл)
Оно и понятно, многие уповают на пенальти, выше головы ведь не прыгнешь

Вероятнее всего все,что ты описал относиться к тебе.

Нет я о Луческу писал, по-русски же. Ну и к вам, подобное подключение к комментированию это лишь подчеркивает.

Проиграли что ли? flushed


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№16 Написал: den1577 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Надо признать,в этом году Спартак сильнее,но не стоит забывать, что есть еще и второе место,которое дает шанс сыграть в ЛЧ,вот о чем сейчас надо думать!


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Футбол - это мужская война, в которой сражение - праздник, а победа - счастье!
Регистрация: 12.10.2012
№15 Написал: Vinsat (Сегодня, 10:44) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cubvano
обратил внимание вот на что - с самого начала матча питерцы на любое столкновение очень реагировали нервно, хоть Кришито, хоть Дани. Особенно возмутил факт, когда сбилт Джано и два питерца руки на Егорова положили и втолковывают ему что-то...

Думаете был заговор?


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№14 Написал: cubvano г.Волжский (Сегодня, 10:42) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
обратил внимание вот на что - с самого начала матча питерцы на любое столкновение очень реагировали нервно, хоть Кришито, хоть Дани. Особенно возмутил факт, когда сбилт Джано и два питерца руки на Егорова положили и втолковывают ему что-то...
Регистрация: 14.04.2011
№13 Написал: nnn69 (Сегодня, 10:38) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
на поле надо смотреть во время матча, а не повторы в телефоне


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009
№12 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Где новость что луческу едет домой?
Регистрация: 22.08.2007
№11 Написал: Vinsat (Сегодня, 10:29) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Eugene24
Нууу, чуток все-таки подныл)
Оно и понятно, многие уповают на пенальти, выше головы ведь не прыгнешь

Вероятнее всего все,что ты описал относиться к тебе.


--------------------
Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№10 Написал: ww Белгород (Сегодня, 10:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Запрягай лошадей и в Румынию! Да побыстрее.
А то побьют питерцы!


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№9 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:21) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Нууу, чуток все-таки подныл)
Оно и понятно, многие уповают на пенальти, выше головы ведь не прыгнешь


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:16) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Слава Алетурович
рука была

Кэп, б л я, очевидность. Никто руки не видел, один ты глазастый стрекозёл. Cамому не смешно?


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:16) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Слава Алетурович
рука была

бомжеёп тоже был, качественный и без вариантов


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:15) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
П.с на Халке был более очевидный пенальти! На Комбаров скорее нет!

не протрезвел еще что ли?
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:13) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ну поставили бы пенальти.. ну забили бы ..
уверен на 100% Спартак усе равно победил бы! Это было видно.. Спартак играл по результату ( победа) и когда нужно прибавляли ! А зенит потел на поле на свой максимум!

П.с на Халке был более очевидный пенальти! На Комбаров скорее нет!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Слава Алетурович (Сегодня, 10:11) #
  • 0
  •  (6)

рука была
Регистрация: 19.08.2015
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
все догадались


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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