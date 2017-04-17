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11:01
"Столица полного превосходства" (4)
"Столица полного превосходства" (4)
09:59
Мирча Луческу во время матча смотрел повтор эпизода с Комбаровым, но не стал говорить о судействе (32)
Мирча Луческу во время матча смотрел повтор эпизода с Комбаровым, но не стал говорить о судействе (32)
08:58
Алексей Игонин: как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, нужно признать, что "Спартак" достоин быть чемпионом (9)
Алексей Игонин: как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, нужно признать, что "Спартак" достоин быть чемпионом (9)
07:45
Мирча Луческу: Кокорин не уступал бы Промесу, если бы отношение к делу было на должном уровне (29)
Мирча Луческу: Кокорин не уступал бы Промесу, если бы отношение к делу было на должном уровне (29)
Вчера 23:41
Бранислав Иванович: у Луческу есть своя идея. Надо работать, чтобы к ней адаптироваться (видео) (6)
Бранислав Иванович: у Луческу есть своя идея. Надо работать, чтобы к ней адаптироваться (видео) (6)
Вчера 23:06
Массимо Каррера: если вы думаете, что мы уже выиграли чемпионат, то это большая ошибка (2)
Массимо Каррера: если вы думаете, что мы уже выиграли чемпионат, то это большая ошибка (2)
Вчера 22:41
Петр Авен: гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол (6)
Петр Авен: гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол (6)
Вчера 22:28
Мирча Луческу: не думаю, что мы заслужили больше ничьей (20)
Мирча Луческу: не думаю, что мы заслужили больше ничьей (20)
Вчера 22:24
Артём Дзюба: чего тут говорить? Гонка закончена (38)
Артём Дзюба: чего тут говорить? Гонка закончена (38)
Вчера 22:12
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"Спартак" обыграл "Зенит" впервые с 2013 года (8)
Вчера 22:02
Валерий Карпин: думаю, "Спартак" уже чемпион (10)
Валерий Карпин: думаю, "Спартак" уже чемпион (10)
Вчера 22:01
+10 от спартаковской десятки (9)
+10 от спартаковской десятки (9)
Вчера 21:58
Геннадий Орлов: "Спартак" сегодня показал чемпионскую игру (27)
Геннадий Орлов: "Спартак" сегодня показал чемпионскую игру (27)
Мирча Луческу во время матча смотрел повтор эпизода с Комбаровым, но не стал говорить о судействе
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в конце первого тайма матча "Спартак" – "Зенит" (2:1) смотрел повтор момента с попаданием мяча в руку защитнику красно-белых в штрафной соперника. Об этом рассказал помощник наставника сине-бело-голубых Александр Спиридон.
— Что вы смотрели на телефоне на скамейке? Момент с рукой Комбарова? – спросили Луческу.
Александр Спиридон: Да, я отвечу за Мистера. Мы смотрели прямо на скамейке запасных - было видно, что он поднял руку и остановил мяч.
Мирча Луческу: Я бы не хотел комментировать судейство. Если говорить о пенальти: если бы судья назначил, ничего бы не случилось. Есть эксперты, которые анализируют, и они могут высказаться сами.
ФК "Зенит"
— Что вы смотрели на телефоне на скамейке? Момент с рукой Комбарова? – спросили Луческу.
Александр Спиридон: Да, я отвечу за Мистера. Мы смотрели прямо на скамейке запасных - было видно, что он поднял руку и остановил мяч.
Мирча Луческу: Я бы не хотел комментировать судейство. Если говорить о пенальти: если бы судья назначил, ничего бы не случилось. Есть эксперты, которые анализируют, и они могут высказаться сами.
ФК "Зенит"
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