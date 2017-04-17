Мирча Луческу во время матча смотрел повтор эпизода с Комбаровым, но не стал говорить о судействе

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в конце первого тайма матча "Спартак" – "Зенит" (2:1) смотрел повтор момента с попаданием мяча в руку защитнику красно-белых в штрафной соперника. Об этом рассказал помощник наставника сине-бело-голубых Александр Спиридон.Александр Спиридон: Да, я отвечу за Мистера. Мы смотрели прямо на скамейке запасных - было видно, что он поднял руку и остановил мяч.Мирча Луческу: Я бы не хотел комментировать судейство. Если говорить о пенальти: если бы судья назначил, ничего бы не случилось. Есть эксперты, которые анализируют, и они могут высказаться сами.