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Неймар: Энрике не критиковал отдельных игроков "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Неймар опроверг информацию о том, что главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике раскритиковал защитников команды Херарда Пике и Хавьера Маскерано.

"Не было критики, направленной конкретно против того или иного игрока. Критике подверглась вся команда, поскольку это командный вид спорта. Мы все сыграли плохо", - передает слова Неймара "Газета.ru" со ссылкой на Esporte Interativo.

Ранее "Барса" потерпела болезненное поражение от "Ювентуса" (0:3) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, и, как сообщалось, Энрике подверг критике Неймара.
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 10:05
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