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Неймар: Энрике не критиковал отдельных игроков "Барселоны"
Нападающий "Барселоны" Неймар опроверг информацию о том, что главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике раскритиковал защитников команды Херарда Пике и Хавьера Маскерано.
"Не было критики, направленной конкретно против того или иного игрока. Критике подверглась вся команда, поскольку это командный вид спорта. Мы все сыграли плохо", - передает слова Неймара "Газета.ru" со ссылкой на Esporte Interativo.
Ранее "Барса" потерпела болезненное поражение от "Ювентуса" (0:3) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, и, как сообщалось, Энрике подверг критике Неймара.
"Не было критики, направленной конкретно против того или иного игрока. Критике подверглась вся команда, поскольку это командный вид спорта. Мы все сыграли плохо", - передает слова Неймара "Газета.ru" со ссылкой на Esporte Interativo.
Ранее "Барса" потерпела болезненное поражение от "Ювентуса" (0:3) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, и, как сообщалось, Энрике подверг критике Неймара.
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