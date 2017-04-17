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"Столица полного превосходства"
Об антураже, болельщиках и всём, что окружало самую яркую встречу этого года. Репортаж от Rusfootball.info с "Открытие Арены"
Задолго до стадиона чувствовалась та самая атмосфера, которая не отпускает, заставляет возвращаться на футбол вновь и вновь. Атмосфера большой игры. Метро было красно-белым. И некуда было посмотреть, чтобы не наткнуться на яркие, кровь на снегу, шарфы московского "Спартака". Болельщики скандировали то "серенады" Артёму Дзюбе, то песни группы "Ласковый май". Практически все были в прекрасном настроении, как будто уже знали, с каким счётом закончится встреча.
У стадиона поистине бедлам. Видеть такого на российском футболе ещё не приходилось. Ни на матчах сборных, ни на ЦСКА - "Спартак". Стюарды и полиция не справлялись. Толкучка была на каждом шагу, как и подпитые до неприличного состояния фанаты, расталкивающие других. Полиция относилась совсем уж лояльно и только посмеивалась над подобными выходками.
В какой-то момент уставшие ждать - досмотр был долгий и дотошный, копилась огромная очередь - болельщики опрокинули пару стюардов и повалили вперёд.
На стадионе аншлаг. Как позже объявит диктор, собралось почти сорок пять тысяч болельщиков. Цифры внушали трепет. Особенно после матчей других московских клубов, ЦСКА и "Локомотива", где не всегда собирается и четверть такой армии. Когда грянет хор голосов, в очередной раз станет окончательно ясно, что только на одной команде в Москве по-настоящему футбольная атмосфера уровня топовых чемпионатов Европы. Даже у нейтрального болельщика здесь захватывает дух. У противников слабеют ноги.
Команды потянулись к полю, а на трибунах началось противостояние художественных талантов. "Спартак" и здесь оказался великолепен. Растянутое чуть ранее полотно начало трансформироваться.
В это:
Питерцы ответили чуть скромнее:
"Боже, "Спартак" храни" грянуло так, что задрожали стулья. Хозяева доминировали на поле и на трибунах. У "Зенита" не получалось практически ничего. "Красно-белые" чувствовали слабость и давили. В середине первого тайма за спиной Лунева развернулось ещё одно полотно. На этот раз на тему любящего пожаловаться Луческу. "Спартаковцы" здорово обыграли баннер "Зенита" на выездной игре с ЦСКА и придумали, наверное, самый остроумный и весёлый слоган из всех возможных.
И сразу же "Спартак" забил...
Особенно "тёплым" словом поминали Дзюбу. Не только в течение матча, но и в метро, и на улице, и даже в пресс-центре. Не обошлось и без визуальных акций.
Дзюба в итоге сравнял, но уже после перерыва. В любом эпизоде было видно, насколько он заряжен на борьбу. Хотя бы по тому, как он пихал Кришито за то, что тот на последних минутах выбил мяч из-за лежавшего "спартаковца". Но тот же Дзюба не забил шикарный момент за пару минут до свистка и не позволил состояться ничьей. Впрочем, ненавидели Артёма не сильнее всех:
- Ты пойми, Дзюба, конечно, дурак. Но он дурак неравнодушный. Руководство тоже ведь виновато, что он ушёл. Обида, видишь, есть какая-то... Кокорин - гораздо хуже. Тот хотя бы переживает, за что-то борется, может, и за сборную что покажет, а Кокорину - всё до фонаря. Мы, болельщики, для него - тараканы!
Про Кокорина Луческу скажет чуть позже на пресс-конференции. Будто если бы Александр относился к делу порядочным образом, играл бы не хуже Промеса. Но Кокорин не мог или не хотел. Забитый в конце матча Самедовым гол принёс "Спартаку" победу, а может и чемпионство. Игроки долго праздновали, а потом двинулись к фанатской трибуне, как они не один раз делали в этом сезоне.
Уже в подтрибунных помещениях Артём Дзюба, не останавливаясь, бросит журналистам: "Чего тут скажешь? Гонка закончена." Шатов сумрачно отсмеется, сказав, что он и так, словно на пороховой бочке, и остановится лишь Иванович. Самедов и Глушаков после фотографий в раздевалке с Лавровым будут спокойно и с удовольствием говорить, призывая ещё чуть-чуть подождать, как будто чемпионство ещё не в кармане.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Задолго до стадиона чувствовалась та самая атмосфера, которая не отпускает, заставляет возвращаться на футбол вновь и вновь. Атмосфера большой игры. Метро было красно-белым. И некуда было посмотреть, чтобы не наткнуться на яркие, кровь на снегу, шарфы московского "Спартака". Болельщики скандировали то "серенады" Артёму Дзюбе, то песни группы "Ласковый май". Практически все были в прекрасном настроении, как будто уже знали, с каким счётом закончится встреча.
У стадиона поистине бедлам. Видеть такого на российском футболе ещё не приходилось. Ни на матчах сборных, ни на ЦСКА - "Спартак". Стюарды и полиция не справлялись. Толкучка была на каждом шагу, как и подпитые до неприличного состояния фанаты, расталкивающие других. Полиция относилась совсем уж лояльно и только посмеивалась над подобными выходками.
В какой-то момент уставшие ждать - досмотр был долгий и дотошный, копилась огромная очередь - болельщики опрокинули пару стюардов и повалили вперёд.
На стадионе аншлаг. Как позже объявит диктор, собралось почти сорок пять тысяч болельщиков. Цифры внушали трепет. Особенно после матчей других московских клубов, ЦСКА и "Локомотива", где не всегда собирается и четверть такой армии. Когда грянет хор голосов, в очередной раз станет окончательно ясно, что только на одной команде в Москве по-настоящему футбольная атмосфера уровня топовых чемпионатов Европы. Даже у нейтрального болельщика здесь захватывает дух. У противников слабеют ноги.
Команды потянулись к полю, а на трибунах началось противостояние художественных талантов. "Спартак" и здесь оказался великолепен. Растянутое чуть ранее полотно начало трансформироваться.
В это:
Питерцы ответили чуть скромнее:
"Боже, "Спартак" храни" грянуло так, что задрожали стулья. Хозяева доминировали на поле и на трибунах. У "Зенита" не получалось практически ничего. "Красно-белые" чувствовали слабость и давили. В середине первого тайма за спиной Лунева развернулось ещё одно полотно. На этот раз на тему любящего пожаловаться Луческу. "Спартаковцы" здорово обыграли баннер "Зенита" на выездной игре с ЦСКА и придумали, наверное, самый остроумный и весёлый слоган из всех возможных.
И сразу же "Спартак" забил...
Особенно "тёплым" словом поминали Дзюбу. Не только в течение матча, но и в метро, и на улице, и даже в пресс-центре. Не обошлось и без визуальных акций.
Дзюба в итоге сравнял, но уже после перерыва. В любом эпизоде было видно, насколько он заряжен на борьбу. Хотя бы по тому, как он пихал Кришито за то, что тот на последних минутах выбил мяч из-за лежавшего "спартаковца". Но тот же Дзюба не забил шикарный момент за пару минут до свистка и не позволил состояться ничьей. Впрочем, ненавидели Артёма не сильнее всех:
- Ты пойми, Дзюба, конечно, дурак. Но он дурак неравнодушный. Руководство тоже ведь виновато, что он ушёл. Обида, видишь, есть какая-то... Кокорин - гораздо хуже. Тот хотя бы переживает, за что-то борется, может, и за сборную что покажет, а Кокорину - всё до фонаря. Мы, болельщики, для него - тараканы!
Про Кокорина Луческу скажет чуть позже на пресс-конференции. Будто если бы Александр относился к делу порядочным образом, играл бы не хуже Промеса. Но Кокорин не мог или не хотел. Забитый в конце матча Самедовым гол принёс "Спартаку" победу, а может и чемпионство. Игроки долго праздновали, а потом двинулись к фанатской трибуне, как они не один раз делали в этом сезоне.
Уже в подтрибунных помещениях Артём Дзюба, не останавливаясь, бросит журналистам: "Чего тут скажешь? Гонка закончена." Шатов сумрачно отсмеется, сказав, что он и так, словно на пороховой бочке, и остановится лишь Иванович. Самедов и Глушаков после фотографий в раздевалке с Лавровым будут спокойно и с удовольствием говорить, призывая ещё чуть-чуть подождать, как будто чемпионство ещё не в кармане.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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