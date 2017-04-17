На улицах Москвы не планируют показ матчей Кубка конфедераций

Глава московского департамента спорта и туризма Николай Гуляев сообщил, что матчи Кубка конфедераций не планируется показывать на улицах Москвы."Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак".А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Фанфест расположится на Воробьёвых горах, на площадке перед зданием МГУ, и вместит порядка 42 тысяч человек", - сообщил Гуляев.