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На улицах Москвы не планируют показ матчей Кубка конфедераций

Глава московского департамента спорта и туризма Николай Гуляев сообщил, что матчи Кубка конфедераций не планируется показывать на улицах Москвы.

"Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак".

А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Фанфест расположится на Воробьёвых горах, на площадке перед зданием МГУ, и вместит порядка 42 тысяч человек", - сообщил Гуляев.

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Сегодня, 10:34
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