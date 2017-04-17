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Роман Широков: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков высказал мнение по поводу работы главного тренера Мирчи Луческу в "Зените".

"Результатами "Зенита" руководство клуба вряд ли довольно. Да и в игре положительных моментов не так уж и много. Но что происходит внутри команды, со стороны сказать сложно. Мы не знаем, насколько в Санкт-Петербурге довольны происходящим.

Не имеет никакого смысла увольнять тренера за 7-8 туров до конца сезона. Надо дать доработать оставшиеся матчи – многое ещё может поменяться. Но происходящее с командой сейчас наталкивает на вывод: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Луческу Зенит
Сегодня, 10:39
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6
(0)
№6 Написал: Нет (Сегодня, 12:08) #
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online

Цитата: DROOZD
Я хз че всем так жопы разъедает работа старины Луческу? Ушли лидеры ,заменили их в основном на УГ ,а зенит на том же 3м месте что и в прошлом сезоне ,причем чемпионат далеко не закончен.

Так то да,но его брали не для борьбы за 3-е место и это УГ набирал он,поэтому он и отвечает за игру и результат.а если учитывать ,что у зенита самый большой бюджет в нашей премьер-лиге,то возникают вопросы...
Регистрация: 21.04.2016
№5 Написал: Scoter дом (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
а смысл тянуть кота за яйца?
Регистрация: 26.09.2006
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:51) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я хз че всем так жопы разъедает работа старины Луческу? Ушли лидеры ,заменили их в основном на УГ ,а зенит на том же 3м месте что и в прошлом сезоне ,причем чемпионат далеко не закончен.


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Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:07) #
  • +3
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online

Цитата: Пожираф
Блин, да сопоставить матчи наши с Уфой и с Зиной... Команда Семака, пожалуй, смотрелась лучше - ну может Зине б лучше Семака вернуть, а не это чмо ноющее наблюдать?

а ты уверен, что семак сможет работать со "звездами"?
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: кандид (Сегодня, 11:05) #
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Бздзюба уволит тренеришку без вопросов.
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 10:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Логичным было бы и "увольнение" Кокорина. Никчёмный игрок. Как для "Зенита" так и для Сборной. " Бабай" вчера присутствовал на матче,всё видел.
Регистрация: 1.02.2017
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