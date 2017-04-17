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КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками "Спартака" и "Зенита"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 19 апреля рассмотрит использование болельщиками пиротехники в матче 23-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом", сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"По матчу "Спартак" - "Зенит" КДК предварительно внес в повестку дня следующие вопросы: болельщики "Спартака" скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнику, а также бросали посторонние предметы на поле. Болельщики "Зенита" использовали пиротехнику.

В повестку дня будет включен еще ряд вопросов. По матчу ЦСКА – "Ростов": болельщики скандировали ненормативную лексику. По матчу "Анжи" - "Крылья Советов": тренер "Крыльев Советов" (Гаэтано) Петрелли выходил за пределы технической зоны. В матче "Рубин" - "Краснодар" главный тренер "Краснодара" (Игорь) Шалимов выходил за пределы технической зоны.

По матчу "Оренбург" - "Терек": главный тренер "Терека" (Рашид) Рахимов выходил за пределы технической зоны. По матчу "Арсенал" - "Локомотив": болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, а также использовали пиротехнику.

Также рассмотрим удаления в матче молодежного первенства "Амкар" - "Уфа" футболиста "Амкара" (Хаважа) Аушева и футболиста "Уфы" (Александра) Филина за агрессивное поведение", - цитирует Григорьянца "Р-Спорт".
Теги: Григорьянц
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