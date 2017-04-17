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Луис Энрике: на игру с "Ювентусом" готовы выйти с восемью нападающими

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике рассказал о настрое на ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

"В определенный период игры у нас, безусловно, будет момент, когда мы будем близки к камбэку. Мы готовы рисковать настолько, что даже можем выйти на игру с восемью нападающими, ведь нам терять нечего.

Болельщики должны верить в этих игроков, они выигрывали все, что возможно. У нас команда победителей.

Мы привыкли к тому, что постоянно едим белужью икру, но невозможно постоянно держаться на таком уровне. Поэтому, если мы хотим отыграться, нам нужно прибавить, и мы приложим все усилия", – сказал Энрике.

Sports.ru
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 11:37
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